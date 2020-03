El Govern ha obert quatre expedients més, i ja en són 24, per incompliments de les mesures de tancament, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, durant la compareixença d’aquest dilluns al vespre. Es tracta d’empreses que haurien obert sense estar autoritzades.

Jover ha advertit que durant aquesta setmana els inspectors de comerç realitzaran inspeccions prop dels més de 200 establiments que estan autoritzats a obrir per verificar que es compleixen les recomanacions higièniques i per evitar la propagació del coronavirus. En aquest punt, el ministre ha recordat que els col·legis de professions titulades han de mantenir unes guàrdies i ha explicat que es podran consultar a la pàgina web del govern d’informació sobre el coronavirus el llistat de telèfons i les circumstàncies per acudir-hi.

77 acomiadats

El ministre Jover ha informat que el Govern ha rebut 77 formularis de persones que presumptament haurien perdut la feina com a conseqüència de l’emergència sanitària del COVID-19. Aquest matí eren 36 i en el transcurs d’aquesta tarda s’han més que doblat.

El Govern analitzarà les casuístiques per ajudar aquelles persones que hagin estat acomiadades a causa del coronavirus. Es revisarà que els acomiadaments s’hagin fet degudament i de forma justificada. També caldrà analitzar si són acomiadaments vinculats a l’acabament de la temporada d’hivern o per altres.

Jover ha informat que la majoria dels afectats es personal del sector de l’hoteleria.

En relació als temporers, són més de 1.400 els que han contactat amb l’Executiu per buscar solucions a la seva situació i facilitar la seva sortida del país. De moment s’ha resolt la sortida d’una trentena d’aquestes persones. Jover ha assegurat que aquesta “és una de les prioritats del ministeri d’Afers Exteriors”, i que queda molta feina a fer en aquest camp, ja que cada vegada els països d’origen d’aquests treballadors estan limitant més els vols d’entrada al país.

Reducció del 80% de la mobilitat

Una altra dada de la que ha informat el ministre Portaveu és de la davallada de la mobilitat. Jover ha dit que aquesta continua baixant i s’ha reduït en un 80% a nivell intern. El trànsit per la frontera hispanoandorrana ha baixat un 79% i a la frontera francoandorrana la reducció arriba al 95%.

164 sol·licituds d’ajuda pel seguiment de l’activitat pedagògica

El Govern ha rebut fins a 164 sol·licituds d’ajuda per seguir els estudis i l’activitat pedagògica a través d’internet. El ministre Portaveu ha informat que ja s’ha donat resposta a 90 d’elles, i que la resta es respondran en els propers dies.