El Govern obre la convocatòria de subvencions 2025 per a projectes de cooperació internacional

Mans de persones de races diferents simbolitzant la cooperació (Govern d’Andorra)

El Govern ha aprovat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2025, que dona inici al procediment anual d’atorgament de subvencions públiques per a entitats cíviques andorranes i altres actors que desenvolupin projectes de cooperació internacional. La convocatòria pública compta amb una dotació pressupostària de 364.776 euros. Enguany, valorant positivament el treball de les entitats andorranes sobre el terreny, la subvenció màxima és de 45.000 euros per projecte o de 50.000 per a les propostes relacionades amb l’educació de les nenes i la formació de les dones.

Les bases de la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i el termini per a presentar projectes finalitza el 18 de juliol de 2025 en el cas dels projectes subvencionats fins als màxims de 45.000 i 50.000 euros. El termini s’allarga fins al 31 d’octubre en el cas dels projectes finançats fins a un màxim de 9.000 euros.





Prioritats de cooperació per al 2025

El Pla rector també defineix les prioritats estratègiques i geogràfiques de la cooperació andorrana, alineades amb les polítiques públiques del Govern. Així doncs, es manté l’accés a una educació de qualitat, insistint particularment en l’educació de les nenes i la formació de les dones. Tal com explica el Pla rector, l’objectiu d’aquesta prioritat és lluitar contra les desigualtats en els països, fomentar la igualtat de gènere, lluitar contra la pobresa i la fam, promoure l’empoderament de la dona i prevenir els matrimonis forçosos i/o precoços.

També es manté la prioritat que engloba l’atenció a les persones més vulnerables com els infants, els refugiats, les dones i les persones grans en situació de vulnerabilitat i les persones amb discapacitat.

Els projectes a favor de la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic amb una especial atenció a l’aigua continuen sent projectes prioritaris, en particular mitjançant col·laboracions amb organismes internacionals.

Finalment, enguany, s’afegeix com a prioritat sectorial la promoció de la pau mitjançant el diàleg intercultural i la lluita contra les discriminacions. Aquesta prioritat s’inscriu en la continuïtat de les prioritats multilaterals d’Andorra i té en compte la situació geopolítica actual que requereix de més diàleg i d’un apropament més pacífic.