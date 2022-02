El Govern nomena Salomó Benchluch president de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

El Consell de Ministres, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a aprovat el nomenament de Salomó Benchluch com a nou president de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU). El passat 18 de febrer, l’Assemblea General d’aquesta comissió el va elegir per unanimitat per un mandat de quatre anys, renovable una vegada.

El Govern també ha pres en consideració l’elecció per part de l’Assemblea General, de la nova vicepresidenta, Cristina Rico, a la qual s’ha nomenat també per un mandat de quatre anys, renovable una vegada. La vicepresidenta actuarà en substitució del president en el seu defecte.

Tal com estipula l’Estatut de la CNAU, els càrrecs de la Presidència són honorífics i no són retribuïts.