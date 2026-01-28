El Govern nomena Laura Camps com a nova secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge

El Govern ha acordat aquest dimecres el nomenament de Laura Camps Solà com a nova secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, en substitució de Jordi Puy, que ha estat designat cap de gabinet del cap de Govern, un càrrec que assumirà a partir de la setmana vinent. Laura Camps, de 39 anys, ha ocupat fins ara el càrrec de secretària general del Comú de la Massana, on ha desenvolupat una trajectòria marcada per la gestió rigorosa, la modernització administrativa i la coordinació de projectes estratègics en l’àmbit local.
Jurista de professió, té una àmplia trajectòria en l’Administració pública andorrana (va ser secretària general del Comú d’Andorra la Vella entre juny i desembre de 2023, institució on des de 2016 va exercir com a cap del gabinet jurídic) i experiència en llocs d’assessorament estratègic i de responsabilitat directiva. Camps està especialitzada en dret públic, organització institucional, contractació pública i governança administrativa.
Amb aquest nomenament, “el Govern reforça la voluntat d’impulsar una acció pública eficient, transversal i orientada als reptes actuals dels sectors econòmic, laboral i de l’habitatge”. La nova secretària d’Estat assumirà la responsabilitat d’impulsar el desenvolupament econòmic sostenible, enfortir el marc de relacions laborals i consolidar les polítiques d’habitatge que el Govern té desplegades per a respondre a les necessitats de la ciutadania i del teixit productiu.
El Govern agraeix a Jordi Puy la tasca duta a terme en els darrers anys al capdavant de la secretaria d’Estat i li desitja èxits en la nova etapa professional com a cap de gabinet del cap de Govern.