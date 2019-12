El cap de Govern ha afirmat que no descarta alternatives a la penalització de l’avortament si es demostra que no tindran repercussions per a les institucions.

Xavier Espot ha recordat que no són antiavortistes i que el seu objectiu últim és tenir cura dels drets de les dones sense malmetre les institucions. Per aquest motiu afirma que “si es demostra, s’estudia i es valora que hi ha solucions alternatives a la penalització que són respectuoses amb la protecció del dret a la vida, les valorarem i, si cal, les impulsarem”.