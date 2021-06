El Govern no avançarà més en l’aeroport de Grau Roig

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha exposat les conclusions de l’informe de l‘Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI) encarregat pel Govern per valorar la viabilitat de construir un aeroport al Bosc de Moretó, segons la documentació entregada per la cambra de Comerç i Indústria d’Andorra. Gallardo ha compartit les conclusions de l’informe amb l’actual president de la CCIS, Josep Maria Mas i amb el seu predecessor, Miquel Armengol.

Jordi Gallardo ha descartat continuar avançant amb els estudis per aquest projecte. El ministre ha afirmat que l’Executiu, durant aquesta legislatura, se centra en l’impuls de l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell i amb l’obertura de futures línies regulars de vols que han d’afavorir el desenclavament geogràfic i que s’inclou dins de l’estratègia del Govern H23.

Les conclusions de l’informe determinen que el projecte d’aeroport proposat no compleix els requisits internacionals de seguretat de vol i d’operativitat de les aerolínies que estipulen l’OACI i l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) per aeroports oberts al trànsit comercial, internacional i amb aeronaus com les que presenta l’estudi. Així es conclou que en el projecte de l’aeroport a Grau Roig les maniobres no compleixen amb els criteris de la normativa internacional.

L’informe determina que les operacions no serien viables des del punt de vista de la seguretat, ja que, entre altres, no es pot garantir la visibilitat de la pista des del punt on cal decidir si realitzar o no l’aterratge. També apunta aspectes relacionats amb l’incompliment en el disseny de la infraestructura, amb la viabilitat de disposar de trànsit internacional i amb els costos addicionals que tindrien els operadors per poder volar.

El Govern va encomanar a l’OACI un informe per valorar l’operativitat general de l’aeroport a Grau Roig, després que l’Autoritat Aeronàutica Andorrana es pronunciés sobre les mancances respecte al projecte d’aquesta infraestructura aeroportuària impulsat per la CCIS. El Govern ja va anunciar que no prendria cap decisió fins a tenir les conclusions de l’informe encarregat a l’Organització d’Aviació Civil Internacional.