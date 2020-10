El Govern nega el col·lapse d’urgències i metges referents, però si pressió en els pediatres

El ministre de Salut ha negat que hi hagi cap col·lapse a Urgències i les consultes de metges referents . Joan Martínez Benazet, però, ha admès que hi ha pressió entre els pediatres . Així ho ha afirmat en la sessió ordinària del Consell General celebrada aquest tarda.

Davant la pregunta de la consellera general Carine Montaner, l’executiu ha tornat a negar tres vegades l’existència d’un pla de xoc abans d’obrir les estacions d’esquí, segons ha remarcat el cap de Govern, Xavier Espot.



En tot cas, ha recordat que es continua treballant per a l’hivern des de la vessant turística i sanitària. Pel que fa a les mesures decretades la setmana passada, el ministre de Salut ha explicat que demà s’analitzarà el resultat. Si la taxa de reproducció del virus se situa per sota de l’1, no es descarta relaxar-les.

En aquest sentit, creu que no es podrà tornar a la tenir la mateixa situació que abans i ha remarcat que “haurem d’intentar evitar les relacions socials que teníem abans de prendre les mesures més restrictives”.

Durant la seva intervenció, Montaner també ha demanat al ministre de Salut que es tinguin en compte els nuclis familiars o l’entorn de convivència en les mesures preses sobre els bars i restaurants. En aquest sentit, la consellera general ha demanat rectificar les directives aplicant el sentit comú. Carine Montaner també ha preguntat quins han estat els elements factuals per fixar aquest número de 2 o 5 persones per taula, segons l’establiment. Montaner ha manifestat a la Cambra que “molts bars i restaurants calculen tenir una baixada de la facturació dràstica, d’entre un 30% i un 50%, la qual cosa implicarà el tancament de molts negocis i per tant l’augment dels acomiadaments.”

En el marc d’aquesta pregunta, la consellera de Terceravia també ha aprofitat per demanar l’homogeneïtzació dels protocols de confinament, pel que fa a aquelles famílies amb infants que han estat en contacte amb un positiu a l’escola. Així com, ha posat a sobre de la taula el llarg temps d’espera per a la realització de proves PCR i TMA per verificar possibles casos positius per Covid en l’àmbit escolar.

Pere López ha preguntat sobre l’informe encomanat pel Consell General sobre les bonificacions i descomptes de FEDA i Andorra Telecom per a persones amb menys recursos. El Govern ha indicat que en lloc de fer un estudi, ha decidit aplicar directament els nous preus disminuint la càrrega administrativa.

Pel que fa a la pregunta dels socialdemòcrates sobre la pròrroga del contracte amb el Cirque du Soleil, la ministra de Turisme ha explicat que totes les decisions s’han pres d’acord amb el sector i ha assegurat que l’ajornament dels espectacles no ha tingut cap cost.

Text: AndorraDifusió / Redacció