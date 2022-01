Mor Ricard Bofill, arquitecte del Santuari de Nostra Senyora de Meritxell

El Govern s’afegeix a les mostres de condol per la pèrdua de l’arquitecte català Ricard Bofill i li agraeix el llegat material que ha deixat a Andorra amb la Basílica Santuari de Nostra Senyora de Meritxell. El nou santuari de Meritxell, inaugurat l’any 1976, és un edifici que no deixa indiferent: atemporal, eclèctic i monumental.

Ricard Bofill arquitecte català amb gran projecció internacional i que al llarg de la seva carrera va rebre nombrosos premis i reconeixements, va esdevenir un dels màxims representants de l’estil postmodern de l’arquitectura contemporània, en què en els seus dissenys va mantenir les línies clares de l’estil modern, incorporant, a la vegada en els seus edificis elements clàssics. Un clar exemple d’aquest llegat a casa nostra és el Santuari de Meritxell.

El projecte del santuari era molt ambiciós i tenia el risc de no ser entès per la població, molt influenciada per la forma constructiva del Santuari vell i dels testimonis romànics. La part construïda ja va ser molt difícil d’assimilar i no hi va haver un consens social per acceptar-la fins al cap d’uns anys.

Segons paraules del mateix Bofill “la decisió teòrica de reprendre la tradició històrica de l’imaginari romànic amb l’aplicació de tècniques modernes de construcció i disseny, es va basar, també, en el fet que el projecte havia d’anar més enllà del seu programa”.

Actualment, Meritxell s’erigeix en un dels exponents més representatius de l’arquitectura d’Andorra del final del segle XX. Els seus volums arquitectònics formen part indissociable del nostre paisatge cultural. A l’interior del temple, a més de la imatge de la Verge hi ha set escultures, corresponents als patrons de les esglésies parroquials, que ratifiquen que Meritxell és el santuari nacional.