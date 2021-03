El Govern modifica el Reglament d’instal·lacions elèctriques de molt baixa tensió i fibra òptica

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de molt baixa tensió i fibra òptica. El text reglamentari va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 23 de desembre del 2020, obeint a la Llei de Seguretat i Qualitat Industrial, amb la finalitat de prevenir i limitar els riscos en instal·lacions susceptibles de produir danys o perjudicis a les persones o als béns. En concret, a la instal·lació de fibra òptica i domòtica. A la vegada, es regula la reparació d’aparells electrònics de baixa tensió.

Tanmateix, des de l’entrada en vigor de la seva aplicació s’ha apreciat que hi ha conceptes en el seu l’àmbit d’aplicació que podien crear certa confusió. D’aquesta manera, amb la modificació s’han introduït millores en el redactat amb l’objectiu d’evitar dubtes interpretatius per tal de garantir una aplicació ajustada a les necessitats que havien estat inicialment previstes, esvaint qualsevol incertesa al respecte.

Així doncs, dins de les modificacions s’aborda l’àmbit d’aplicació, inclòs de forma expressa els aparells electrònics, atès que inicialment no es feia una menció específica d’aquest concepte en el text. Precisament, ara es defineix l’aparell com un conjunt de peces i elements que, muntats adequadament, fan una feina o una funció pràctica, com per exemple: mòbil, ordinador o encaminador.

Per tant, des d’aquesta modificació els aparells formen part de l’article del Reglament en què s’esmenta que el text “s’aplica a totes les instal·lacions elèctriques de molt baixa tensió i fibra òptica, com també a les instal·lacions dels sistemes i els aparells”. A més, en la modificació s’introdueix que el Reglament s’aplica també al manteniment i reparació dels sistemes i aparells en els rangs de funcionament de 50 V. en tensió elèctrica de corrent altern o 75 V. en tensió elèctrica de corrent continu.