El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha assegurat que des del Govern ja s’han injectat més de 24 milions d’euros al teixit empresarial per pal·liar els efectes de la crisi socioeconòmica que deriva de l’emergència sanitària de la Covid-19. Més concretament, s’han atorgat 23,5 milions a 278 empreses en concepte de crèdits tous per fer front a les despeses de funcionament i 600.000 euros en el marc del programa de crèdits tous per refinançar els préstecs.

Jover ha explicat que s’han rebut ja 1.363 sol·licituds d’empreses i autònoms per acollir-se als plans d’ajuda, i que el ritme d’entrada de noves sol·licituds es va frenant. D’aquestes, el 37% corresponent a treballadors per compte propi i la resta a empreses.

El ministre ha explicat que pel moment s’han resolt 315 d’aquestes demandes, 37 de les quals negativament. Les altres 278 s’han estimat totalment o parcial. En global, el conjunt de les 315 sol·licituds demanen a un import de 52 milions en la línia de crèdits per al finançament de les despeses corrents, dels quals s’ha atorgat un 45%, i als 8 milions en la línia dels crèdits per al refinançament del deute, dels que s’ha atorgat un 8%.

Jover ha demanat a les empreses que encara no han vist resolta la seva sol·licitud que facin els pagaments de les nòmines i les altres obligacions, ja que els bancs han acordat no cobrar ni comissions ni interessos pels descoberts d’aquelles que han demanat les ajudes. En aquest punt, el ministre ha explicat que hi ha un equip format per una vintena de tècnics que tenen l’objectiu de tractat totes les demandes amb la màxima celeritat possible.