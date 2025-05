El Govern informa que Josep-Lluís Serrano Pentinat esdevé nou copríncep d’Andorra

Josep-Lluís Serrano Pentinat, nou copríncep d’Andorra (SFGA)

Josep-Lluís Serrano Pentinat (1977) assumeix des d’avui dissabte, 31 de maig, la funció de Copríncep d’Andorra, després de la renúncia de Joan-Enric Vives i Sicília (1949) com a Bisbe d’Urgell. La renúncia implica, segons estableix el cànon 409 del Codi de Dret Canònic, el relleu immediat del Bisbe coadjutor per a ocupar el seu lloc a la diòcesi per la qual va ser nomenat. I en el cas d’Andorra, tal com estableix la Constitució, el Bisbe d’Urgell esdevé Copríncep.

La Nunciatura Apostòlica, conforme a l’article II.2 de la Primera part de l’Acord entre la Santa Seu i Andorra del 2008, ha notificat al Govern el nom del designat com a Bisbe d’Urgell abans del nomenament. L’anunci d’aquest nomenament es fa, tal com estableix l’article II.3, de manera simultània a la Ciutat del Vaticà i a Andorra la Vella.

El Vaticà va nomenar com a bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano Pentinat el 12 de juliol del 2024 i avui pren el relleu de Joan-Enric Vives i Sicília, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra des del 12 de maig de 2003. Vives es va incorporar com a Bisbe coadjutor d’Urgell, juntament amb el Bisbe-Copríncep Joan Martí Alanis, el 25 de juny de 2001, càrrec que va exercir fins al moment del nomenament gairebé dos anys després.

El Govern celebra la continuïtat institucional i la pervivència de la figura del cap d’Estat indivís. El cap de Govern, Xavier Espot, subratllava el 12 de juliol del 2024 l’ampli recorregut pastoral i diplomàtic de de Josep-Lluís Serrano, per a esdevenir “la persona idònia per a assumir la funció de cap d’Estat i representar de la millor manera possible el nostre país tal com ha fet en els darrers anys el copríncep Joan-Enric Vives i Sicília”.

L’anunci del nomenament ha coincidit amb l’inici de la celebració eucarística de l’Aplec de Canòlich, concelebrada per Joan-Enric Vives i Josep-Lluís Serrano. Han estat ells mateixos els encarregats d’anunciar-ho al poble.