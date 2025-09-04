El Govern incorpora l’eina multirisc ARGOS per a reforçar la prevenció i la gestió d’emergències

El Govern d’Andorra, a través del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, ha fet un pas endavant en la modernització de les seves capacitats de treball amb la incorporació de l’eina tecnològica ARGOS, una plataforma multirisc de referència que permet millorar la prevenció, el seguiment i la resposta davant de situacions d’emergència, protegint la població, els béns i el medi ambient.
Aquesta acció també respon a la voluntat constant del Govern de reforçar la seguretat de la ciutadania i d’alinear-se amb els objectius del Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres de les Nacions Unides. Precisament, aquest acord internacional insta els estats a equipar-se amb tecnologies avançades per a reduir l’impacte dels fenòmens adversos i fomentar societats més resilients.
L’augment dels fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic fa imprescindible disposar d’eines que permetin anticipar escenaris de risc i minimitzar-ne els impactes ha afirmat el director de Protecció Civil, Cristian Pons. Pons ha detallat que aquest sistema servirà de suport en els treballs que el departament està realitzant sobre el risc d’inundació al país, i que a més, l’eina cobreix un ampli ventall de riscos que s’aniran configurant: allaus, incendis, terratrèmols o altres fenòmens meteorològics extrems. L’eina permet agrupar en una sola plataforma diversos sistemes d’avís i detecció de fenòmens extrems. Això permet una gestió més directa i exhaustiva dels possibles perills i facilita anticipar-se a possibles afectacions sobre el territori.
La implementació d’aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a la col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que des de 2023 ha treballat conjuntament amb el Govern en una prova pilot de la plataforma. Aquesta cooperació ha estat clau per a adaptar l’eina a les necessitats del país i per a establir una base sòlida de millora tècnica i científica continuada.
“Estem molt satisfets perquè un projecte que va començar fa tres anys amb el llançament d’un repte internacional d’innovació tecnològica, després de fer durant aquest temps l’aterratge i acompanyament i d’ajudar en el desenvolupament de la solució ARGOS, aquesta plataforma s’ha acabat convertint en una eina operativa fonamental per als serveis d’emergències nacionals”, ha valorat la responsable de l’àrea de recerca d’Andorra Recerca + Innovació, Laura Trapero.
Ambdues parts han destacat la importància de la col·laboració entre les dues institucions. La prova pilot demostra que “la recerca aplicada pot traduir-se en eines concretes que tenen una utilitat per a la població, en aquest cas, per a la prevenció i gestió de riscos naturals” ha explicat Trapero.
El projecte ARGOS es va originar arran del Repte PLANETech 2022, promogut per AR+I en col·laboració amb PLANETech (clúster internacional d’innovació en tecnologies pel clima) i la Mountain Partnership de Nacions Unides. La start-up HYDS va ser la guanyadora d’aquest repte internacional, i com a premi es va impulsar una prova pilot de la plataforma al Principat d’Andorra, que ha permès avançar cap a la seva consolidació com a eina de gestió d’emergències al país.
Amb la incorporació d’ARGOS, el Govern d’Andorra reafirma el seu compromís amb la protecció civil, la resiliència i la protecció de la població, els béns i el medi ambient.