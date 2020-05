El Govern inclou la salut en els eixos estratègics de recerca per al període 2020-2023

D’aquesta manera, a les línies que es van aprovar fa dos anys s’inclou la salut, fruit d’una reflexió resultant de la situació actual d’emergència sanitària a causa del coronavirus SARS-CoV-2. I és que durant el present període de confinament s’ha posat encara més de manifest la importància i rellevància de la recerca, del personal investigador i de l’ús de les dades científiques per actuar contra la pandèmia.

Així doncs, malgrat que el país compta amb un sistema sanitari sòlid, es fa necessari esmerçar recursos per potenciar i afavorir la investigació en aquesta disciplina i en altres camps del coneixement que la complementen, com ara la bioquímica, biotecnologia o farmacologia.

Amb la premissa que la recerca és un dels pilars del coneixement, el Govern, a través del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, promou el desenvolupament de la recerca a través de diversos programes d’ajuts, entre els quals destaquen els de tercer cicle destinats a fomentar els estudis doctorals, els de temàtica andorrana per finançar projectes de recerca i els de cofinançament del programa europeu POCTEFA.

En els processos de selecció de les convocatòries d’aquests ajuts s’inclou, entre els criteris d’avaluació, la valoració de l’interès del projecte per a Andorra, amb l’objectiu de prioritzar les propostes que presentin un impacte directe més gran per a Andorra. I, precisament, a l’hora de valorar la importància del projecte per al país es tenen en compte de manera prioritària els punts que configuren els eixos estratègics.

Cal recordar que l’any 2018, per primera vegada, l’Executiu va aprovar i concretar els quatre eixos estratègics següents: la sostenibilitat, les dades massives (big data), el turisme i l’estudi del patrimoni cultural o natural andorrà.

El període de validesa d’aquests elements temàtics va finalitzar amb les convocatòries de l’any 2019, i ara s’havia de definir de nou els eixos prioritaris per a les pròximes convocatòries d’ajuts, afegint la salut.

El Govern atorga 100.000 euros complementaris per ajudar els projectes de recerca andorrans dotats amb finançament POCTEFA

En paral·lel, el Govern també ha aprovat la resolució de la convocatòria complementaria als ajuts POCTEFA. Així, amb una dotació global de 100.000 euros, la finalitat d’aquests ajuts és promoure la cooperació i participació andorrana en projectes europeus del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) en l’àmbit de la recerca i, d’aquesta manera, enfortir la base científica i tecnològica del país.

En concret, els 100.000 euros es reparteixen de la següent manera:

– Import: 43.959,00 euros: Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per la seva participació en el projecte OPCC ADAPYR. Es tracta d’un estudi federador dels Pirineus en matèria d’observació, capitalització i transferència de coneixement i bones pràctiques d’adaptació al canvi climàtic. Els tres grans eixos del projecte són: el consens científic per la definició dels indicadors bàsics d’impacte del canvi climàtic als Pirineus, l’elaboració de la primera estratègia pirenaica de canvi climàtic i la transferència del coneixement als sectors socioeconòmics a través de processos participatius per identificar necessitats d’informació i de generació d’informació específica útil pels principals sectors socioeconòmics dels Pirineus.

– Import: 18.095,69 euros: Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per la seva participació en el projecte FLORALAB. Es tracta d’un estudi que té com a objectiu preservar la flora dels ecosistemes transfronterers de la zona Est del Pirineu, vulnerables als canvis climàtics i generats per l’activitat humana. Així, se centra en la creació i dinamització d’una xarxa de laboratoris botànics a cel obert de l’Est pirinenc.

– Import: 18.747,97 euros: Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per la seva participació en el projecte ACCLIMAFOR. Es tracta d’un estudi que proposa mesurar els efectes del canvi climàtic sobre les espècies forestals pirenaiques

– Import: 19.197,34 euros: Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per la seva participació en el projecte FLORAPYR AVANCE. Es tracta d’un estudi que contribueix a la tasca de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), desenvolupant el coneixement sobre la flora i monitorant els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat.

Podien optar als ajuts les institucions universitàries, centres de recerca i tecnologia, empreses, administracions públiques i actors socioeconòmics d’Andorra que formin part d’un projecte que hagi rebut finançament POCTEFA entre el 2014-2020. Els diners s’han de destinar a accions que serveixin directament per dur a terme accions vinculades a la recerca, com poden ser les despeses de personal, d’oficina, de desplaçament i dietes o de serveis externs i d’assessorament.