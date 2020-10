El Govern impulsa un pla de vigilància continu en tots els nuclis zoològics d’animals de companyia

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha mantingut una reunió aquest divendres al matí amb les diverses entitats i associacions d’animals. Seguint els principis de transparència i coordinació i també recollint les demandes de les entitats, la ministra Calvó ha explicat que el Ministeri ha dissenyat un pla de vigilància per controlar durant tot l’any els diversos nuclis zoològics del país que tenen animals de companyia, principalment gossos.

Calvó ha destacat que la voluntat d’aquest nou pla té per objectiu principal assegurar el seu seguiment al llarg del temps, a fi de vetllar i verificar que les instal·lacions i els mètodes de maneig que s’hi apliquen són conformes als principis i regles per les quals es regeix el benestar animal i dret de protecció en la tinença. “Volem garantir que totes aquestes instal·lacions repartides arreu del territori compleixen amb la normativa i vetllen per la salut i seguretat dels cans que hi viuen”, ha assegurat.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha explicat que el pla preveu un control anual dels centres i en cas de detectar irregularitats es faran controls més periòdics de seguiment a fi d’assegurar que els titulars/responsables emprenen les accions per corregir-les. En cas de fer cas omís i reiterat als requeriments formulats pels agents inspectors s’iniciaran expedients sancionadors.

Amb tot, Calvó ha assegurat que aquesta nova tasca diària es pot dur a terme gràcies i just després que el Ministeri hagi traspassat la gestió de la gossera i gatera oficials a les entitats. “Com ja vam dir, la concessió ens ha permès reorganitzar i optimitzat el departament d’Agricultura amb la reubicació del personal que estava destinat a aquesta infraestructura que a partir d’ara farà les inspeccions diàries”, ha argumentat.

Fotografia dels nuclis zoològics al país

La ministra també ha explicat a les entitats que durant els mesos de maig a octubre, i tal com ja havia anunciat el Ministeri, s’ha dut a terme una campanya per identificar i controlar tots els nuclis zoològics del país a fi efecte de tenir una fotografia actualitzada d’aquests centres.

Així, els resultats destaquen que hi ha 158 centres o instal·lacions amb animals de companyia repartits arreu del territori. D’aquests, 83 son considerats nuclis zoològics perquè tenen més de cinc animals de companyia i 75 son considerats centres de detenció d’animals de companyia perquè tenen menys de 5 animals. En el primer cas, gran part dels centres son perruqueries canines, clíniques veterinàries o centres destinats a activitats esportives i recreatives que han de complir amb la normativa que marca el reglament de nuclis zoològics i s’han d’inscriure al Registre de Nuclis Zoològics (RNZ).

En el cas dels centres de detenció d’animals de companyia no s’aplica normativa de nucli zoològic, però resten supeditats a complir la Llei 11/2016 de tinença i protecció d’animals i altra normativa vigent en matèria de tinença d’animals de companyia. De tots els centres, s’han inspeccionat 64 dels quals 54 compleixen amb la normativa establerta. La resta, 10 dels centres inspeccionats, estan en fase de requeriment d’adequació de les seves instal·lacions i en 4 d’aquests centres a més del condicionament dels equipaments, també se’ls ha requerit regularitzar la situació administrativa, a efectes que es constitueixin com a Nuclis Zoològics atenent que s’ha pogut constatar que s’hi detenen més de cinc gossos.

Atenció les 24h del dia i els 356 dies de l’any

De la mateixa manera que el pla de vigilància preveu un control constant, també s’ha previst una atenció durant tot el dia i els 365 dies de l’any per a rebre denúncies o queixes relacionades amb els nuclis zoològics. Així els ciutadans o les associacions podran adreçar-se al Ministeri a través del telèfon +376 336 705 o per correu electrònic proteccioanimal@govern.ad. Durant la jornada laboral l’atenció es farà a través del Departament d’Agricultura i en festius s’encarregarà el Cos de Banders.