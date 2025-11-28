El Govern impulsa la contractació a l’origen i “tranquil·litza el sector empresarial sobre l’Entry Exit System”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha clausurat el 23è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), celebrat sota el lema “L’empresa familiar i el nou context internacional”. Durant la seva intervenció, Espot ha subratllat la importància de l’empresa familiar com a pilar essencial del teixit econòmic andorrà, destacant-ne la visió a llarg termini, l’arrelament al país i el compromís amb la qualitat i la continuïtat.
Xavier Espot ha posat en relleu que, tot i la robustesa econòmica d’Andorra, el país no pot restar impassible davant els reptes globals: la fragmentació geopolítica, la recomposició de les cadenes de valor i les tensions comercials exigeixen una agilitat sense precedents a les empreses. En aquest sentit, ha recordat que el Govern treballa per a crear un marc regulador que permeti a les empreses créixer i prosperar lliurement.
Entre les mesures destacades, el cap de Govern ha anunciat una bateria d’accions orientades a reforçar la competitivitat i la resiliència de les empreses familiars en el nou context internacional. En primer lloc, ha subratllat la col·laboració activa amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i l’EFA per a agilitzar la contractació a l’origen, facilitant l’accés a professionals formats i motivats mitjançant processos més digitals, ràpids i segurs. Aquesta iniciativa té com a objectiu reduir terminis, simplificar la burocràcia i donar més garanties tant a les empreses com als treballadors.
A més, ha explicat la imminent entrada en vigor del nou sistema de control de fronteres, l’Entry Exit System, prevista per al proper mes de febrer. El Govern ha treballat per a garantir que aquest canvi no suposi una barrera per a les empreses, sinó una oportunitat per a millorar la seguretat i l’eficàcia en la gestió de les fronteres. S’ha tranquil·litzat el sector empresarial, assegurant que els treballadors i col·laboradors que viatgen dins de l’espai Schengen no experimentaran alteracions significatives, mentre que per als ciutadans de fora de la UE s’implementaran mesures de control més detallades, però sempre amb la voluntat de facilitar el trànsit i mantenir la integritat de l’espai Schengen.
En paral·lel, el Govern està negociant amb Brussel·les un acord ad hoc, conjuntament amb San Marino, per a modular l’aplicació del nou sistema de gestió de fronteres, amb la previsió de mantenir l’operativa actual als punts fronterers d’Andorra i evitar canvis significatius. Aquesta negociació, que es troba en una fase avançada, permetrà definir protocols específics amb Espanya i França, garantint la continuïtat i la seguretat en els fluxos de persones i mercaderies.
El cap de Govern ha expressat que l’empresa familiar andorrana només podrà consolidar el seu model amb col·laboracions sòlides i un entorn obert, aprofitant oportunitats com l’Acord d’associació amb la Unió Europea, que ha qualificat de gran oportunitat per a la competitivitat i la projecció internacional de les empreses del país. Espot, en aquest sentit, s’ha felicitat perquè l’Empresa Familiar Andorrana hagi expressat “sense embuts”, en paraules del president sortint, Daniel Armengol, que “aquest és el camí que hem d’emprendre”.
Xavier Espot ha dit que, responent a una demanda històrica del sector empresarial, el Govern manté el compromís de reduir traves administratives, simplificar els tràmits tributaris i resoldre gestions de manera més eficient. La digitalització ha permès, de fet, reduir el nombre de tràmits administratius de 1.350 a 527, amb la previsió d’arribar a uns 450, i s’ha posat en funcionament un nou espai de tràmits empresarials al Prat del Rull per a millorar l’atenció i la gestió. En aquest sentit, ha posat l’accent en la simplificació de tràmits per als treballadors transfronterers, especialment pel que fa a qüestions com l’Impost sobre la renda dels no residents (IRNR).
Finalment, Espot ha destacat la importància de la col·laboració publicoprivada, exemplificada en el conveni per a impulsar la formació d’alts càrrecs de l’Administració i en el projecte de creació d’una Zona Econòmica Especial a Organyà. Aquest projecte respon a la necessitat de disposar de sòl industrial i logístic, reforçant la cooperació econòmica pirinenca i apostant per la diversificació econòmica. El Govern treballa en la definició d’un model fiscal atractiu i compatible amb la normativa espanyola, descartant la fórmula de zona franca per la seva complexitat legal.
Un altre àmbit de col·laboració publicoprivada que ha mencionat és la de l’habitatge, i ha destacat el Programa d’accés al primer habitatge de propietat com un exemple de col·laboració entre el Govern, el sector bancari i la Cambra de Notaris. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut en arribar a més enteses amb el sector privat per a avançar en aquesta matèria.
En l’àmbit de les pensions, el cap de Govern ha assenyalat la necessitat d’una reforma que asseguri la sostenibilitat, l’equitat i la complementarietat del sistema, apel·lant a la col·laboració del teixit empresarial per a garantir el futur del model.
Finalment, Espot ha agraït la tasca del president sortint de l’EFA, Daniel Armengol, i ha donat la benvinguda al nou president, Daniel Aristot, tot reafirmant la confiança en la continuïtat i el creixement de l’entitat.
L’obertura del Fòrum EFA: seguretat, adaptació i el valor de l’Acord d’associació amb la UE
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha inaugurat el 23è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana subratllant la importància de la seguretat com a base del progrés econòmic i social d’Andorra. En el seu discurs, Molné ha remarcat que el nou context internacional exigeix anticipació i capacitat d’adaptació, i ha posat com a exemple la imminent implementació de l’Entry/Exit System (EES) europeu, que suposarà nous procediments de control a les fronteres i requerirà una coordinació més gran entre empreses i administració.
La ministra ha posat en valor la feina conjunta entre el Departament d’Immigració i el de Transformació Digital per a digitalitzar properament els tràmits i facilitar la gestió de la mobilitat laboral, així com la col·laboració amb l’Empresa Familiar Andorrana per a garantir que el sistema respongui a les necessitats reals del teixit empresarial. Ha insistit que el sistema EES, tot i suposar un repte inicial, es convertirà en una oportunitat per a reforçar la imatge d’Andorra com a país segur, modern i alineat amb els estàndards europeus.
Un dels punts centrals del seu missatge ha estat la defensa de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Molné ha volgut desmentir els arguments dels detractors, que alerten d’un possible risc per a la seguretat interior, i ha assegurat que l’acord, lluny de posar en perill la seguretat, la reforçarà. Segons la ministra, l’Acord permetrà mantenir i, fins i tot, millorar els filtres d’entrada al país, conservar el sistema d’immigració selectiu i garantir uns nivells de seguretat pública elevats. A més, estableix mecanismes de cooperació policial transfronterera amb Espanya i França, i protocols específics per a adaptar l’aplicació de l’Entry/Exit System a la realitat andorrana, evitant controls sistemàtics que podrien ser perjudicials per al país.
Finalment, Molné ha fet una crida a aprofitar el nou context internacional i l’Acord d’Associació per a enfortir la cohesió social, la reputació i la competitivitat d’Andorra, tot destacant que la seguretat és una responsabilitat compartida entre administració, empreses i ciutadania, i una condició indispensable per a garantir el futur del país.