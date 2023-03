El Govern i Velles Cases Andorranes formalitzen la col·laboració per a divulgar i promocionar el patrimoni

La ministra Riva (quarta per la dreta) amb representants de Velles Cases (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, juntament amb el president de l’associació Velles Cases Andorranes, Robert Lizarte, han signat aquest dimarts al matí un acord de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar la divulgació i la promoció del patrimoni cultural d’Andorra. L’entesa entre ambdues parts és la formalització de les bones sinergies que es van encetar fa un any per a la descoberta, la divulgació i la promoció del patrimoni cultural del país.

Tant el Departament de Patrimoni Cultural com l’associació Velles Cases Andorranes comparteixen la vocació per la conservació i la difusió del patrimoni cultural del país. Per aquest motiu, i tal com estableix l’entesa, Velles Cases Andorranes col·laborarà amb el Govern en la programació de les activitats vinculades al patrimoni cultural del país que s’hagin establert de comú acord.

A fi de contribuir a la promoció del patrimoni cultural el Ministeri també es compromet a participar en les despeses aportant un import màxim de 6.000 euros. Per a la resta de despeses l’associació Velles Cases Andorranes es compromet a cercar altres fonts de finançament. L’associació Velles Cases Andorranes es compromet a presentar una memòria anual al Departament de Patrimoni Cultural en què s’especifiqui la destinació de l’aportació i s’avaluï l’èxit de cada activitat.

La ministra ha mostrat la seva satisfacció per l’assoliment de l’entesa que permet consolidar la relació de col·laboració en pro de la promoció i divulgació de tota aquella activitat que estigui relacionada amb el patrimoni cultural del país.