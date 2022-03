El Govern i onze punts emblemàtics se sumen a l’Hora del Planeta

L’edifici administratiu del Govern apagarà l’enllumenat aquest dissabte 26 de març entre les 20:30 h i les 21:30 h per sumar-se a l’Hora del Planeta, iniciativa internacional impulsada per World Wide Fund for Nature (WWF). L’acció, que està propulsada a Andorra per l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) i Andorra Sostenible, té com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar mesures per fer front al canvi climàtic, reduir així les emissions de CO₂ i també el consum energètic. Una acció simbòlica que té encara més especial rellevància tenint en compte la situació actual.

Així mateix, durant l’hora de l’apagada energètica voluntària, també tancaran els seus llums els edificis del Ministeri de Cultura i Esports (Hotel Rosaleda), la Seu de la Justícia, la Casa de la Vall i el Consell General, la seu central de FEDA i Andorra Telecom i la seu dels comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Amb la voluntat que la iniciativa pugui arribar a tota la ciutadania, Andorra Sostenible també ha llençat el repte perquè tothom que vulgui pugui afegir quilòmetres corrent, nadant, en bicicleta o en qualsevol altre mitjà de transport o manera de desplaçar-se que no generi emissions, per sumar pel planeta. Així, es fa una crida a tota la ciutadania perquè el pròxim dissabte 26 de març entre les 20:30 h i les 21:30 h es puguin sumar l’apagada electrònica voluntària aturant tots aquells aparells no indispensables durant una hora.