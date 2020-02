La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i una representant de la propietat del Centre Comercial Illa Carlemany, Anna Sangrà, han signat aquest dijous un nou conveni de col·laboració per a quatre anys per seguir impulsant el Dia de l’Esport per a tothom. Una iniciativa que enguany se celebrarà el diumenge 10 de maig i que arriba a la 11a edició plenament consolidada, amb la participació de de 1.300 persones l’any passat.

Així, la finalitat del conveni rubricat és la de sensibilitzar la societat sobre la participació en la Cursa popular del Dia de l’esport per a tothom, així com també de les activitats que s’organitzin al voltant de la Setmana de l’esport per a tothom, que es clou amb l’organització de la cursa.

El Dia de l’Esport s’emmarca en l’estratègia nacional per a la nutrició, l’esport i la salut aprovada el 2007 pel Govern i té la missió de promoure i protegir la salut fomentant una alimentació saludable i la pràctica regular d’activitat física per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat.