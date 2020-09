El Govern i l’AGIA organitzen unes jornades de formació sobre el repartiment de costos energètics

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha impulsat unes jornades de formació per explicar al col·lectiu immobiliari el Reglament relatiu al repartiment dels costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades que donin servei a més d’un usuari.

Les trobades, que han estat organitzades de manera conjunta entre l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic i el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), pretén apropar el nou text legislatiu al sector i poder esclarir dubtes. Les jornades, que es desenvolupen des de dilluns i fins dimecres, compten amb l’assistència de més de 70 agents immobiliaris del país, el que representa un èxit de participació.

El nou text, aprovat el passat juliol, desenvolupa l’article 32 de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) que estableix que tota instal·lació tèrmica que doni servei a més d’un usuari ha de disposar d’un sistema que permeti el repartiment de despeses corresponents a cada servei (calor, aigua calenta sanitària i refrigeració) entre els diversos usuaris de la instal·lació.

El reglament preveu dotar als diferents actors, d’un instrument comú per tal de repartir els costos energètics, aportant transparència i seguretat jurídica tant als administradors, com als usuaris. L’acció s’emmarca en les mesures de la transició energètica i l’acció climàtica que el Govern fomenta en el context del reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica aprovada al gener d’aquest any, per unanimitat del Consell General.