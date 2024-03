El Govern i els comuns acorden treballar de forma anticipada i coordinada en la gestió de l’aigua

El ministre Casal, a l’esquerra, president la taula de treball entre el Govern i els comuns per a tractar la gestió de l’aigua (SFG)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha impulsat la primera taula de treball entre el Govern i els comuns per a tractar la gestió de l’aigua al país, que s’ha celebrat aquest divendres al matí a l’edifici administratiu del Govern. L’objectiu és poder treballar de manera anticipada i coordinada perquè tots els actors implicats puguin disposar de totes les dades i així treballar “a l’avança davant de possibles situacions d’escassetat d’aigua”, ha destacat el Casal.

A la reunió, a la qual hi han participat els set comuns, s’ha acordat impulsar un grup de treball tècnic que permetrà abordar dues qüestions cabdals. Primer, poder disposar de dades per a saber de forma anticipada quina és la situació de la disponibilitat d’aigua en cada moment, sobretot tenint en compte les previsions meteorològiques en un possible escenari de poca precipitació i, en segona instància, treballar per a l’actualització de la Llei de l’aigua. “Treballem per a anticipar-nos al màxim possible i poder minimitzar possibles impactes, sense perdre de vista les competències en aquesta matèria de cada part”, ha apuntat el ministre.

De manera paral·lela, Casal ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat a tota la població esclarint que, tal com han remarcat els comuns durant la trobada, actualment no es plantegen restriccions en la disponibilitat d’aigua. En aquest sentit, ha destacat que actualment les corporacions comunals treballen per a implementar millores d’eficiència en la xarxa d’aigua de boca i també per a impulsar estudis per a connectar les diferents parròquies. Així mateix, a la reunió d’aquest divendres també s’ha decidit impulsar una campanya conjunta entre totes les administracions per a sensibilitzar sobre els bons hàbits de consum perquè “no és un bé infinit encara que siguem un país origen de capçalera de l’aigua”.