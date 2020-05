El Govern i el sector de la restauració treballen en un protocol de mesures per a la reobertura

El Govern ha elaborat una guia tècnica amb un seguit de recomanacions, que s’hauran de completar amb les corresponents mesures legals, en funció de com evolucioni la pandèmia.

El document, que es treballa conjuntament amb el sector de la restauració, inclou recomanacions prèvies a la reobertura, sobre la neteja i desinfecció, el funcionament, i les zones de consum i distanciament.

Entre d’altres mesures, la distribució de les taules i cadires haurà d’assegurar un mínim de 2 metres de distància interpersonal o, en el seu defecte, establir barreres físiques. S’hauran de limitar l’aforament i el nombre de persones per taula.

Es demana fer servir la reserva prèvia i es recomana fer servir estovalles, tovallons i estris d’un sol ús, condiments com oli, sal i vinagre en format monodosi, i no utilitzar cartes físiques si no es poden desinfectar adequadament.

La guia també desaconsella els bufets d’autoservei. A la barra s’haurà de limitar el nombre de persones i respectar-hi sempre la distància de seguretat. Per limitar tant com sigui possible el contacte entre clients i empleats en barres i caixes registradores, es recomana utilitzar barreres físiques com mampares o similars.

Finalment, el document també proposa adaptar els horaris a les limitacions d’aforament. Igualment, es recomana reforçar el pla de formació del personal, amb els procediments relatius a la Covid-19, i extremar les mesures de neteja i desinfecció.