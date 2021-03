El Govern i el comú d’Ordino uneixen esforços per potenciar el CTEO i el CEO

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el cònsol major del comú d’Ordino, Josep Àngel Mortés, han signat aquest dijous a la tarda el conveni entre ambdues institucions per a la utilització del Centre Esportiu d’Ordino (CEO) per part de les federacions esportives d’Andorra. L’entesa permet potenciar tant el CEO com també el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), de titularitat del Govern, amb l’objectiu de poder donar acollida a més modalitats esportives i més esportistes.

L’acord de col·laboració té origen a les obres d’ampliació que el comú ha fet al CEO on s’ha inclòs una nova sala per a la pràctica esportiva d’arts marcials. Aquest element permet reubicar els entrenaments de la Federació Andorrana de Judo i del club de Judo d’Ordino en les noves instal·lacions. Fins a la data, els entrenaments s’havien fet al CTEO, que els acollia des del 2012. El conveni també preveu que la Federació Andorrana de Natació pugui realitzar els entrenaments tècnics a la piscina de CEO, complementant així els espais del CTEO que no disposa d’aquest espai esportiu.

Riva ha destacat que amb els espais que queden alliberats al CTEO el centre acollirà un nou espai de gimnàs d’uns 200 m2, ampliant així els espais per a l’entrenament de la preparació física, que permetrà donar servei a federacions que fins ara no podrien entrenar al CTEO. Així, la ministra ha apuntat que aquest espai permetrà acollir entrenaments de preparació física de diverses federacions com la de ciclisme, patinatge, automobilisme, motociclisme, handbol, golf, boxa, entre d’altres.

Tant la ministra de Cultura i Esports com el cònsol major d’Ordino han convingut que l’entesa permet potenciar “acollir estades esportives d’alt nivell, ja que permetrà que les dues instal·lacions es complementin”, ha ressaltat Riva. Per la seva part, Mortés ha emfatitzat que “l’entesa deixa clar el compromís d’Ordino amb l’esport d’elit i l’esport de tecnificació. El CEO es posa al servei del país i de l’esport nacional”.

En relació a les noves instal·lacions del CEO, Mortés ha explicat que partir de dilluns l’edifici El Cub ja entrarà en funcionament amb un nou accés des de l’aparcament Prat de Vilella, una nova recepció i oficines, i entra en funcionament també la sala per acollir arts marcials.

Un 30% més d’esportistes al CTEO

La titular de Cultura i Esports ha apuntat que el conveni signat amb Ordino permet continuar amb el full de ruta marcat per la secretaria d’Estat d’Esports per fer del CTEO centre de referència per als entrenaments dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions esportives del país. Des de l’inici d’aquesta legislatura, al maig 2019, s’han incrementat els usuaris del CTEO “un 30% d’esportistes de 14 federacions”, ha emfatitzat Riva.

Actualment més de 200 esportistes de 25 entitats utilitzen el CTEO per a entrenaments de manera regular més 155 de manera puntual. A més, cal sumar prop de 300 esportistes dels clubs de futbol de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) que entrenen i competeixen al camp d’esports de manera setmanal.