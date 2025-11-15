El Govern i EducTech Cluster organitzen el primer fòrum de tecnologia educativa

El Govern d’Andorra, conjuntament amb l’EducTech Cluster, i amb la col·laboració d’Andorra Telecom, han organitzat el primer fòrum de tecnologia educativa d’Andorra, com a punt de trobada del sector educatiu i tecnològic abans d’EdTech Congress Barcelona 2026, que tindrà lloc els dies 4 i 5 de febrer. En el seu parlament, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat la implicació d’Andorra amb la formació dels docents, la protecció de menors en línia i el desenvolupament de competències digitals ètiques i cíviques, unes accions que, segons Baró, “reforcen el compromís del ministeri amb una educació que posi la persona al centre de la transformació digital i no al seu servei”.
Així mateix, el titular d’Educació ha exposat les línies claus del Pla integral per al bon ús de les tecnologies educatives que recull 30 accions concretes, que ja s’estan implementant, per a guiar la transformació digital. En aquest sentit, ha afirmat que no n’hi ha prou amb incorporar la tecnologia a les aules, perquè “la digitalització, per si sola, no és un objectiu”, la tecnologia “ha de ser una eina al servei del projecte educatiu, de l’aprenentatge i del desenvolupament personal de cada alumne”.
Baró ha conclòs la seva intervenció afirmant que el repte és que la tecnologia sigui una aliada del pensament, de la creativitat i de la convivència i que “educar al segle XXI és preparar els nostres joves per a un futur tecnològic, però sobretot, per a un futur profundament humà”.
La jornada ha inclòs dues taules rodones amb els títols “El paper dels equips directius en la transformació digital dels centres” i “Estratègies de política educativa per a impulsar la competència digital docent i institucional”, i una conferència inspiradora de la mà de la periodista i divulgadora Montse Rigall.
La transformació digital dels centres educatius ha estat l’eix central de la jornada que ha reunit als actors vinculats amb la matèria: els equips directius d’escoles, la indústria de la tecnologia educativa, l’administració i les famílies.
Durant les sessions s’han compartit experiències, i s’han connectat els centres educatius, les administracions i empreses, i s’ha reflexionat sobre transformació digital, lideratge educatiu i la intel·ligència artificial aplicada a l’aprenentatge.