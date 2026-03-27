El Govern i AR+I elaboren un estudi sobre la presència del mosquit tigre al Principat

El Govern, a través de la Comissió Interministerial ‘Una Sola Salut’ —que agrupa al Ministeri de Salut i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia— i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) ha elaborat un estudi sobre la presència de mosquits i altres insectes vectors al Principat. El treball, dut a terme durant l’estiu i tardor de 2025, ha comptat amb la col·laboració del Servei de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
L’estudi ha tingut com a objectiu analitzar la diversitat de mosquits al territori i detectar una possible presència del mosquit tigre, una espècie exòtica invasora. Per a fer-ho, s’ha desplegat un dispositiu de mostreig basat en trampes per a la captura d’adults i d’ous en diversos punts del país, al llarg de vuit campanyes quinzenals entre els mesos de juliol i octubre de 2025.
Els resultats obtinguts –que es van presentar la setmana passada als cònsols dels set comuns– mostren una detecció regular, però progressiva, d’ous, larves i adults de mosquit tigre. En concret, s’han identificat resultats positius a les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A més, en l’última campanya de mostreig, realitzada a l’octubre, s’hi han detectat ous de resistència, fet que posa de manifest la capacitat de l’espècie per a sobreviure als mesos d’hivern.
El mosquit tigre té una especial rellevància des del punt de vista de la salut perquè, d’una banda, produeix nombroses picades, repetides i especialment molestes, i, de l’altra, té la capacitat de transmetre diversos virus.
És un mosquit que es reprodueix principalment en petits recipients amb aigua estancada, com ara plats sota testos, gerros, galledes o pneumàtics, mentre que no prolifera en aigües en moviment ni en masses d’aigua grans. Aquesta característica fa especialment rellevant la prevenció i la implicació directa de la ciutadania per a evitar-ne la proliferació.
En aquest context, el Govern, en coordinació amb els comuns, desplegarà un conjunt d’accions estructurades en tres àmbits principals. D’una banda, s’elaborarà un pla de vigilància i seguiment de la distribució del mosquit tigre al territori. De l’altra, s’impulsarà una campanya d’informació i sensibilització adreçada a la ciutadania, amb l’objectiu de prevenir la proliferació de l’espècie. Finalment, es duran a terme accions de control directe dels punts de cria potencials a l’espai públic.