El Govern ha arribat a deure gairebé 12 milions d’euros en factures impagades a proveïdors

Un canvi en el programari i una disminució dels recursos humans són les causes dels prop de 12 milions d’euros que el Govern ha arribat a deure a proveïdors . El ministre de Finances, Eric Jover, ha donat explicacions durant la sessió de control en la qual el Consell General ha debatut, entre d’altres, com fer front a l’augment del preu dels hidrocarburs.

Els impagaments als proveïdors han estat causats, segons el ministre de Finances, per un canvi en el programari, duplicitats i una disminució sobtada dels recursos humans del departament. Els socialdemòcrates han demanat que s’apliqui la legislació relativa a la lluita contra la morositat i es liquidin els interessos de demora. “Si hi ha reclamacions i interessos de morositat, analitzarem cas per cas i, si existeix una responsabilitat de l’administració, l’afrontarem”, ha assegurat Jover.

“Han convertit la central de factures en una central de trucades permanents per part dels proveïdors per saber quan es podran fer aquests pagaments”, ha manifestat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.

Un dels aspectes que també ha suscitat debat han estat els criteris emprats per ampliar la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs.

El PS lamenta que no s’apliqui a tota la població i se centri només en determinats sectors. El conseller general Jordi Font ha qualificat la mesura d’injusta i discriminatòria. Jover, per la seva banda, ha defensat que podrà impactar en el consumidor final, ja que permetrà influir en l’encariment de preus de les mercaderies. “Han de ser possibilistes, però també equànimes, per a tothom igual, no poden sectoritzar”, ha argumentat el conseller general socialdemòcrata, mentre que Jover ha opinat que “vostès volen cafè per a tothom. Pensem que han de ser més responsables en la gestió del diner públic.” “Jo no negaré mai el cafè a ningú, si vostè ve a casa meva, ni que pensem diferent, li donaré cafè”, ha respost Font.

D’altra banda, el Govern ha destinat més d’un milió d’euros a assumir els crèdits tous d’empreses que han fet fallida o no han pogut satisfer les pòlisses en el termini establert amb els bancs.