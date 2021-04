El Govern ha aprovat el pla d’estudis del bàtxelor d’especialització en energies renovables

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor d’especialització en energies renovables per al desenvolupament sostenible de la Universitat Carlemany.

El Govern ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis.

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha destacat que el màster s’adreça a estudiants que vulguin exercir una professió de tècnic en l’àmbit de projectes energètics renovables, consultors, analistes o assessors en empreses energètiques i ambientals, facilitadors de serveis energètics en diferents sectors, desenvolupadors de projectes associats a les energies renovables o promotors d’accions de responsabilitat social corporativa a l’àrea energètica, entre altres.

Així, aquest bàtxelor d’especialització contempla una formació de 60 crèdits europeus, corresponent a 1 curs acadèmic a temps complet amb una estructura semestral. La titulació s’imparteix en modalitat virtual i la llengua vehicular és el castellà, per bé que en un futur es pot oferir en català, francès o anglès si s’identifica públic suficient que tingui aquests idiomes com a primera llengua per seguir els estudis.