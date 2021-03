El Govern flexibilitza algunes de les mesures temporals decretades per fer front a la COVID-19

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’alleugeriment d’algunes de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Tal com ha exposat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, les dades actuals refermen l’estabilització de la taxa de reproducció, que avui és del 0,95 –fa un mes i mig que se situa per sota d’1– i el descens dels casos actius.

No obstant, el ministre de Salut ha recordat que el nombre de persones a l’UCI costa molt que disminueixi, donat que els afectats per la mesura “requereixen un termini de recuperació força llarg comparat amb el d’altres malalties”.

Així, el text aprovat pel Consell de Ministres recull la flexibilització en dos aspectes: el primer fa referència a les visites al tanatori i sales de vetlla, que fins ara no estaven permeses. D’aquesta manera, el Decret inclou que des de la seva publicació al BOPA es permeten reunions de com a molt 4 persones al seu interior i que no poden coincidir més d’una agrupació al mateix temps.

L’altra flexibilització fa referència a les activitats esportives. En aquest cas, el text regula que les categories que incorporin esportistes nascuts fins l’any 2012 podran organitzar competicions i esdeveniments esportius sempre que disposin d’un protocol aprovat per Salut i Cultura i Esports. En aquest sentit, el ministre ha destacat que la mesura s’ha pres “en veure que no hi ha un increment de contagis al desenvolupament d’aquestes activitats”.

Actualització sanitària del 3 de març

El ministre de Salut també s’ha referit a l’evolució dels casos al Principat: des de l’esclat de la pandèmia, ara fa un any, hi ha hagut un total de 10.948 casos i s’han registrat 10.560 altes. El total de defuncions fins a la data és de 112, després de la mort les darreres hores de dos pacients ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Actualment hi ha 276 casos actius: 10 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 a l’UCI –6 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Des de l’inici de la campanya de vacunació ja s’han administrat 2.561 dosis de vaccins contra la COVID-19.

Pel que fa a la inscripció per rebre la vacuna –que es pot fer al web www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019–, fins a les 16.30 hores d’aquest dimecres s’hi havia registrat 21.830 persones. D’aquestes, 3.634 són majors de 70 anys.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha precisat que 10 aules estan sota vigilància activa –2 en total i 8 en parcial– i 15 en vigilància passiva.