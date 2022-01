El Govern fixa l’augment de l’IPC del 2021 en el 3,3%

El Govern ha aprovat el decret que determina l’Índex General de Preus al Consum (IPC) 2021, que s’ha situat en +3,3%. Als països veïns, la variació anual de l’IPC avançat ha estat del +6,7% a Espanya i del +2,8% a França. Quant a la inflació subjacent del desembre del 2021, se situa al +1,4% amb relació al mateix mes de l’any anterior.

Els principals grups de l’IPC que tenen una influència positiva en la taxa anual de l’IPC són:

Grup 3: “Vestit i calçat” amb un augment d’un punt i vuit dècimes, situant-se al +5,6%, a conseqüència d’un creixement en els preus de la roba.

Grup 1: “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb un augment de sis dècimes, situant-se al +3,1%, a causa d’un increment en el preu de les llegums i verdures.

Els principals grups de l’IPC amb una influència negativa en la variació anual del mes desembre són:

Grup 7; “Transport” amb un decreixement d’un punt i tres dècimes, situant-se al +8,3% a causa d’un augment menor en els preus dels carburants i lubricants.

Grup 9; “Esbarjo i cultura” amb un decreixement de cinc dècimes, situant-se al -1,3% a causa d’una disminució en el preu dels viatges organitzats.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat el decret de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 pel qual s’incrementa un 3,3% amb efectes a partir del dia 1 de gener.

Aquest nou decret modifica i deroga el decret inicial de fixació del salari mínim per enguany, aprovat l’octubre del 2021, i que establia un augment del 3,2%. La modificació es duu a terme tenint en compte que finalment l’Índex General de Preus al Consum (IPC) 2021 és del 3,3%. Per tant, de conformitat amb la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, el Govern ha d’aprovar el decret pel qual incrementi, com a mínim, el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 en el mateix percentatge que experimenti la variació anual de l’IPC.

Així doncs, el salari mínim horari interprofessional se situa en 6,68 euros/hora a partir de l’1 de gener del 2022. El nou increment del salari suposa una retribució mensual de 1.157,87 euros per enguany. Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La decisió d’augmentar el salari mínim horari interprofessional respon a la voluntat de continuar fent passos per assolir l’objectiu d’equiparar progressivament el salari mínim al cost real de la vida i amb la voluntat d’avançar en la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim al 60% del salari mitjà.