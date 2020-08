El Govern estima el recurs de Jocs, SA i ordena al CRAJ procedir amb l’adjudicació de la llicència de joc

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha comunicat que el Govern ha decidit estimar el recurs presentat per Jocs S.A i ordena que el Consell Regulador Andorrà del Joc procedeixi a l’adjudicació de la llicència de joc de classe A per a la instal·lació i explotació d’un casino al país.

Així doncs, la següent fase serà desenvolupar el projecte del casino per part de l’empresa adjudicatària. Eric Jover ha celebrat la reactivació d’aquest projecte que aportarà un element més en l’oferta turística a Andorra. El mes de gener del 2019, el Consell Regulador Andorrà del Joc, va acordar desestimar la sol·licitud per a l’obtenció de la llicència de classe A, a Jocs, SA, a causa de les deficiències constatades en la instrucció de l’expedient presentat per l’adjudicatari en data 18 de juliol del 2018.

El juny del 2019, el Govern va estimar parcialment el recurs interposat per Jocs, SA contra la resolució CRAJ, que li denegava l’atorgament de la llicència de joc. Després de concloure el període d’aportació de documentació per part de l’empresa, el febrer del 2020, el Consell Regulador Andorrà del Joc, va denegar novament l’atorgament de la llicència, considerant que la documentació més significativa es va aportar extemporàniament. L’empresa va presentar el recurs que avui el Govern ha estimat, de manera que pròximament el CRAJ farà efectiva l’adjudicació.