El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dimecres a la tarda amb els representats dels treballadors del Punt de Trobada per escoltar les inquietuds arran de les últimes decisions judicials. Espot ha explicat que farà tot el que estigui a l’abast de l’Executiu i, com s’ha dut a terme en altres afers similars, estarà al costat dels treballadors perquè en tot moment es compleix el Codi de Relacions Laborals.

El cap de Govern també ha volgut expressar als representants dels treballadors del Punt de Trobada que l’Executiu, com no pot ser d’una altra manera, complirà en tot moment amb les seves obligacions i, per tant, escoltarà els treballadors i farà el que procedeixi per intentar mediar en cas que la situació ho requereixi.

Per la seva banda els treballadors han emès el següent comunicat:

COMUNICAT DELS TREBALLADORS DEL CENTRE COMERCIAL PUNT DE TROBADA

Els representants dels treballadors, ens hem reunit avui a les 17:00 hores amb el Cap de Govern.

El Cap de Govern ens ha dedicat 25 minuts per exposar els nostres neguits.

El M.I. Sr. Espot ens ha exposat que de la informació que disposa es tracta d’un contracte d’arrendament.

Això significa que en el cas que els Mallol demanin l’execució de la sentencia, els actuals propietaris han d’abandonar el local i tancar el negoci.

Posteriorment, Mallol i Pyrénées tindran que adequar el local a la normativa vigent, per poder-lo tornar a obrir.

Govern s’ha compromès a acompanyar-nos en el procés entre el tancament i l’obertura del nou negoci, posant a disposició el Servei d’Ocupació.

Altrament, la Família Cachafeiro, ha informat als treballadors en una reunió posterior, que en data d’ahir, s’ha interposat un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, sol·licitant, a més de la revocació de la sentencia, els efectes suspensius de la mateixa. Tanmateix, a data d’avui no disposen de cap Resolució de l’Alt Tribunal, acordant cap decisió al respecte: Ni l’admissió a tràmit del recurs, ni la suspensió de la sentencia.

Davant de la situació exposada, tant pel Govern com per la Família Cachafeiro , remarcar que la plantilla del personal continua amb el neguit i la preocupació dels seus llocs de treball, que en l’actualitat són 437 persones.

Agraint al Govern que ens hagi rebut.

Els representants dels treballadors del Punt de trobada