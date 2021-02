El Govern es reuneix amb el sector de la neu per avaluar la situació derivada de la Covid-19

El cap de Govern, Xavier Espot –juntament amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el ministre de Finances, Eric Jover, la ministra de Turisme, Veronica Canals, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó– ha mantingut aquest dijous a la tarda una reunió amb els responsables de les societats explotadores de les estacions d’esquí i camps de neu del país i els cònsols de les parròquies on s’ubiquen.

L’objectiu de la trobada ha estat avaluar la situació de les estacions, concernides per les restriccions de mobilitat en els països veïns a causa de l’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Precisament, durant la reunió, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, s’ha decidit formalitzar els contactes que s’han mantingut fins ara en un grup de treball tècnic i estable entre el Govern i els representants del sector de la neu. La voluntat d’aquest grup és analitzar conjuntament les mesures econòmiques i financeres que ha desenvolupat i desenvolupa l’Executiu per pal·liar els efectes de la pandèmia en els camps de neu, així com avaluar periòdicament si s’ajusten al moment i a les necessitats actuals del sector per, si escau, establir-ne de noves.

Els assistents s’han emplaçat a tornar a reunir-se en els pròxims dies per avaluar la situació de les estacions i camps de neu, tenint en compte l’evolució en la limitació a la mobilitat en els països de l’entorn i els contactes bilaterals que es mantinguin.