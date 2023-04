El Govern es posa el repte, a mig termini, de disposar d’un parc públic de més de 300 habitatges

El ministre en funcions de Territori i Habitatge, Víctor Filloy (SFGA)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació per a l’adquisició o arrendament d’edificis plurifamiliars, d’ús hoteler o immobles per a destinar-los a habitatges a un preu assequible. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha recordat que el programa té l’objectiu de comprar o llogar habitatges sense ús a propietaris particulars amb la finalitat de destinar-los al mercat de lloguer.

Així doncs, amb aquesta nova línia d’actuació en la política d’habitatge es vol crear un parc immobiliari públic d’habitatges de preu assequible mitjançant la compra o el lloguer d’edificis per part del Govern. Per tant, es pretén donar resposta a les necessitats de la població i alhora promoure la incorporació i rehabilitació d’edificis, actualment sense ús, al mercat de lloguer.

Entrant al detall, el ministre en funcions ha informat que s’han rebut un total de 7 ofertes sota la modalitat de venda i amb una estimació de 125 habitatges, mentre que en el cas de la modalitat d’arrendament s’han rebut 4 ofertes amb una estimació de 61 habitatges.

En les seves ofertes, en el cas de la compra les ofertes en total dels propietaris sumen 22.381.387,52 euros, mentre que la taxació pericial immobiliària va ser de 24.945.648,96 euros. Així, és té en compte que els propietaris han aplicat una mitjana de descompte d’un 37,95% respecte de la taxació en les seves ofertes.

Víctor Filloy ha posat en relleu que, finalment i d’acord amb el criteri de qualitat-preu, s’ha adjudicat la compra de 5 edificis amb una estimació de 86 habitatges per un import total de 10.627.704,78 euros. Quant a l’arrendament, s’han adjudicat 4 edificis amb una estimació de 61 habitatges per un import total de 6.634.862,70 euros, que permetran lloguers d’entre 30 i 50 anys. Tots els 147 habitatges, després de la rehabilitació que requereixi cada immoble si escau, passaran a formar part del nou parc públic d’habitatge que gestionarà l’Institut Nacional de l’Habitatge. Pel que fa a la rehabilitació, tant pels edificis de compra com d’arrendament, l’estimació feta a la taxació ascendeix a 11.615.073,51 euros en global.

Tanmateix, pel moment, queden fora de l’adjudicació 2 edificis amb una estimació de 39 habitatges que també van sol·licitar acollir-se al programa en règim d’adquisició. I és que, tal com ha apuntat el titular de Territori i Habitatge en funcions, la dotació pressupostària aprovada pel Govern per a la compra d’edificis mitjançant aquest programa és d’11 milions d’euros. Una xifra completada amb els 5 edificis mencionats anteriorment. Amb tot, Filloy ha avançat que, considerant l’interès per a adquirir també aquests 2 edificis, el Govern treballa ara perquè la seva compra es pugui executar durant la següent legislatura a través d’un crèdit extraordinari d’11.753.682,74 d’euros.

Per tant, incloent els 39 habitatges, la suma total i aproximada d’habitatges que es podrien adquirir o arrendar seria d’uns 186.

Finalment, el ministre de Territori i Habitatge en funcions ha destacat que els treballs del Govern per a crear un parc públic d’habitatges de preu assequible permetrien assolir uns 310 habitatges. Tot tenint en compte els 44 habitatges del futur edifici d’habitatges de promoció pública a preu assequible de Borda Nova; els 147 habitatges adjudicats pel programa presentat avui; els 39 habitatges que es podrien adquirir dels dos edificis que han quedat fora de l’adjudicació per manca de disponibilitat pressupostària; els 42 habitatges que representaria l’adquisició de dos blocs de pisos al comú de la Massana; i els 36-40 habitatges que sumarà l’edifici en construcció a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany