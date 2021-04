El Govern es planteja enllaçar l’aerport de la Seu i Andorra amb telefèric

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha anunciat aquest dissabte que abans de l’estiu el Govern espera rebre les conclusions d’un estudi per determinar la viabilitat d’una connexió amb telefèric entre l’aeroport de la Seu d’Urgell i Andorra. Es tracta, segons ha explicat, d’una alternativa que es tenia present des de principis de legislatura i que contribuiria al desenclavament del país, a l’espera que l’aeroport pugui rebre vols regulars. L’estudi “fa uns mesos que es va adjudicar” i permetrà conèixer la seva viabilitat, si més no, “des del punt de vista tècnic”.

Serà precisament en el moment en què es rebin les conclusions finals quan “podrem fer una valoració tècnica”. Tot i això, Gallardo ha confessat que aquesta és una fase molt preliminar, ja que “després quedaran moltes etapes, tenint en compte que parlem d’una infraestructura que no està al país”, però tot apunta que podria ser una realitat en el futur, sempre que se superin amb èxit les negociacions que es requereixen, l’anàlisi prèvia i “les gestions importants que s’han de fer”.

Gallardo, a més, ha posat en relleu que l’executiu ha encarregat aquest estudi “perquè tenim aquesta obligació com a Govern, la d’analitzar possibles maneres de desenclavar el país”. En aquest sentit, ha recordat que fa poques setmanes es va encarregar al ministeri d’Ordenament Territorial analitzar la viabilitat de l’arribada del tren al país, i també continuen els treballs pel que fa a la creació de l’Heliport Nacional i el possible aeroport a Grau Roig de la mà de la Cambra de Comerç.

En definitiva, el ministre ha afirmat que s’està treballant “en un ventall de possibilitats que tenen com a objectiu que Andorra estigui millor connectada” i que permetin triar la més convenient i desitjada per la ciutadania, la que pugui tenir un retorn econòmic més important i aquella que requereixi una inversió assumible si aquesta s’ha de fer per part de l’Estat.