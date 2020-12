El Govern es planteja canviar la llei per aplicar les prejubilacions al funcionariat del cos general

El Govern es planteja canvis legislatius per aplicar les prejubilacions al funcionariat del cos general. Afectaria sobretot aquells treballadors que no s’adaptin als canvis del model digital. Precisament aquest canvi servirà per estalviar gestions, reduir desplaçaments i el personal necessari per atendre l’operativa diària. Ho ha explicat la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, aquest dilluns a la tarda davant la comissió legislativa.