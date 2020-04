El Govern emet una nova emissió de bons de 125 MEUR

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, una emissió de deute públic a curt termini del Principat d’Andorra per un import de 125.000.000, en la modalitat de bons, que dona cobertura al cinquè programa d’emissió de deute públic del 25 de març del 2020.

El ministre Jover ha destacat la bona acollida de les diferents emissions de bons i en particular la darrera emissió del passat mes de març, malgrat el context de la crisi sanitària. Així doncs, ha dit Jover, el Govern ha decidit posar en circulació, una nova emissió de bons, assegurada en la totalitat per un conjunt d’entitats andorranes, destinada a captar nous fons per finançar part de les mesures excepcionals i urgents, econòmiques i socials, per pal·liar la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-19.

Les condicions finals de l’emissió són les següents.

Emissor: Govern del Principat d’Andorra

Nombre de títols emesos: 125.000

Categoria de l’instrument: Bo

Formalitzacions del deute: Bons a 12 mesos

Tipus d’interès fix anual: 0,50%

La data d’entrada en vigor del Decret de l’emissió és el 30 d’abril del 2020, la data límit de formalització prop de les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 25 de maig del 2020. La subhasta per part del Govern es farà efectiva el 27 de maig del 2020, la liquidació de la subscripció el 2 de juny del 2020, i la data de venciment final de l’emissió és el 2 de juny del 2021.