El Govern emet els informes preceptius sobre sis estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial

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In: Societat
El ministre Guillem Casal durant la seva intervenció en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres (SFGA)
El ministre Guillem Casal durant la seva intervenció en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres (SFGA)

El Govern fa un pas decisiu en la consolidació d’un model de creixement sostenible del país amb l’emissió dels informes preceptius i vinculants sobre els estudis de capacitat de càrrega màxima parroquials, amb l’objectiu d’assegurar la coherència global del model territorial i la seva adequació als principis de sostenibilitat i d’interès general. En concret, aquest dimecres, el Consell de ministres ha emès els informes sobre sis estudis: els de totes les parròquies, excepte Escaldes-Engordany, que encara no ha tramès la informació complementària sol·licitada per a poder emetre l’informe pertinent.

Els informes del Govern, que tenen caràcter previ a l’aprovació definitiva dels estudis de capacitat de càrrega per part dels comuns, analitzen la capacitat real dels serveis i les infraestructures per a absorbir el creixement demogràfic previst per cada parròquia a un horitzó de 10 anys.

Aquesta actuació s’emmarca en el desplegament de la Llei 32/2022, del 14 de setembre, per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i, en particular, en la previsió establerta a la disposició addicional quarta en relació amb el punt 4 b, que reforça la necessitat d’integrar criteris objectius de capacitat i sostenibilitat en els instruments de planificació urbanística. D’aquesta manera, es consolida una nova manera de planificar el futur del país: basada en criteris objectius, en l’anàlisi rigorosa de les capacitats existents i en la necessitat d’alinear el creixement amb els límits reals del territori.

Els estudis tenen en compte, de manera global, els principals sistemes que sostenen el dia a dia del país, com són l’abastament d’aigua potable, el sanejament de les aigües residuals, la distribució d’energia, la gestió de residus, la mobilitat, la gestió de terres i pedres, així com altres equipaments, que determinen la qualitat de vida de la ciutadania.

L’emissió d’aquests informes representa un salt qualitatiu en la governança territorial: el creixement deixa de respondre únicament a la demanda i passa a estar condicionat per la capacitat real del país per a sostenir-lo.

El Govern referma així el seu compromís amb un model de desenvolupament responsable, equilibrat i sostenible, que integri totes les dimensions —ambientals, socials i econòmiques— i permeti anticipar els reptes futurs amb garanties.

En coordinació amb els comuns, l’Executiu continuarà avançant en el desplegament d’aquest instrument, amb l’objectiu de consolidar una planificació territorial més robusta, coherent i adaptada a un context marcat pels canvis demogràfics.

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