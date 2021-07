El Govern destinarà uns 20 milions a la transformació digital fins el 2024

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que la transformació digital tant pel que fa als processos administratius com als projectes privats és una de les línies d’actuació més importants del full de ruta del Govern, l’H23. El cap de Govern i el secretari d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, han exposat aquest dimarts el Projecte de Transformació Digital davant el sector econòmic i social. Espot ha destacat que aquest és “un projecte cabdal per poder afrontar els grans reptes a mitjà i llarg termini que té Andorra”.

Així, Espot ha apuntat que el projecte de Transformació Digital d’Andorra conté les línies estratègiques que han de guiar el sector públic i el sector privat a un avançament cap a la digitalització durant els pròxims tres-quatre anys. El programa conté 50 línies d’actuació que es desenvolupen mitjançant 131 iniciatives i “s’hi destinaran uns 20 milions d’euros entre els exercicis 2020 i 2024”, ha afegit Espot.

El secretari d’Estat Cesar Marquina ha manifestat quines són les necessitats específiques actuals d’Andorra en matèria de digitalització necessària per a l’evolució de les administracions públiques, pel desenvolupament de les capacitats empresarials i l’evolució de les competències digitals.

D’aquesta manera, ha destacat que actualment al Principat, pel que fa al sector públic, “el percentatge de tràmits que es poden fer en línia no arriba al 5%; el nivell d’accés als serveis públics està limitat a l’horari presencial i els índexs de ciberseguretat global no són els òptims”. En l’àmbit econòmic i empresarial privat, també s’ha detectat que la majoria d’empreses tenen encara un llarg camí per recórrer, segons els resultats del darrer Estudi de Maduresa Digital del Principat dut a terme per la consultora Iniced amb la col·laboració de MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

En aquest sentit, Marquina ha exposat que el Programa de Transformació Digital s’ha dissenyat amb objectius específics basats en aquestes necessitats i que permetrà desenvolupar un model digital de país en els pròxims anys: el projecte passa per fets concrets com potenciar la interoperabilitat de les dades i potenciar l’automatització de l’Administració, millorar l’experiència de la ciutadania i per agilitzar els processos empresarials.

Finalment, l’encarregat de les accions de Transformació Digital i Projectes Estratègics ha apuntat que el desenclavament digital tindrà un impacte sobre la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques, adaptant el marc normatiu actual, desenvolupant iniciatives que impulsin la capacitació digital dels administrats i de les empreses, impulsant el teixit empresarial tecnològic del país i dotant el Principat d’una Agència de Ciberseguretat.

“Els avantatges de la transformació digital són l’eficiència, agilitat, comoditat i simplicitat, tant pels ciutadans com per les empreses; qualsevol persona que visqui al país o vulgui venir-hi a viure o treballar, se’n beneficiarà”, ha clos.