El Govern destinarà un primer paquet de mesures de suport al teixit econòmic del Pas pel tall perllongat de l’RN20

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha comparegut aquest dilluns a la tarda davant dels mitjans de comunicació, acompanyada del ministre de Finances, Ramon Lladós, i el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Farré, per a anunciar que el Govern aprovarà aquest dimecres, en sessió de Consell de Ministres, un primer paquet de mesures per a acompanyar el teixit econòmic del Pas de la Casa que es veu afectat pel tall de la carretera RN20 –principal via de connexió entre Andorra i França– a causa d’una esllavissada.
Aquesta mesura l’ha anunciat després que aquest mateix dilluns les autoritats franceses hagin fet públic l’informe tècnic que avalua l’abast dels danys i on es parla que el tall de la carretera RN20 tindrà una durada aproximada de tres mesos. Segons l’informe tècnic remès pel prefecte d’Occitània a les autoritats andorranes, les actuacions previstes inclouen la purga del terreny, la protecció del talús i la reconstrucció del tram de carretera afectat.
La ministra Tor ha expressat la “màxima preocupació” del Govern davant un escenari que qualifica de “crisi sobrevinguda que afecta plenament el cor de la temporada d’hivern”. La titular d’Afers Exteriors ha subratllat que l’Executiu és “plenament conscient de les dificultats que afronten comerciants, empresaris, treballadors i ciutadania del Pas de la Casa i andorrana en general”, i que “el Govern farà i continuarà fent costat al poble del Pas, a Encamp i al conjunt del país”.
En aquest sentit, ha destacat que “en situacions com aquesta es posa en valor la solidesa de la gestió financera del Govern, que permet reaccionar de manera àgil amb mesures de suport i inversió per a protegir els sectors més perjudicats”. Així, el paquet de mesures que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimecres inclourà diverses actuacions prenent com a referència les actuacions adoptades en episodis anteriors, com el tall de l’RN22, l’any 2019. Les diverses mesures, ha recordat Tor, tindran com a objectiu minimitzar al màxim l’impacte econòmic i social d’aquest episodi. Imma Tor ha agraït “l’esforç i la resiliència del teixit econòmic i de tota la ciutadania del Pas de la Casa”.
La ministra d’Afers Exteriors també ha explicat que el Govern ha estat en contacte permanent amb les autoritats franceses, tant a escala tècnica com diplomàtica, i ha ofert en tot moment el suport necessari per a contribuir a accelerar els treballs de consolidació i reconstrucció de la via. Cal recordar que, paral·lelament, l’Executiu ja es va reunir dijous passat amb el Comú d’Encamp i amb els principals sectors econòmics del Pas de la Casa per a avaluar de primera mà les afectacions al teixit econòmic i als diversos sectors turístics.
Malgrat l’afectació i el tall de carretera, la ministra ha recordat que l’accés a Andorra des de França no està tallat, ja que hi ha rutes alternatives operatives. S’està reforçant la informació a turistes i visitants, així com les coordinacions amb les autoritats franceses en matèria de mobilitat, d’emergències i de transport públic. De fet, sobre aquest últim punt i tal com ja es va anunciar, des de dissabte hi ha operatiu un bus llançadora que fa la connexió entre l’Hospitalet-près-l’Andorre amb el Pas de la Casa, de dilluns a diumenge, amb 6 serveis diaris que permeten enllaçar amb el tren SNCF francès i facilitar així la mobilitat de turistes, estudiants i treballadors fronterers.