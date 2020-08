El Govern destinarà 16 milions als pagaments de suspensions i reduccions de contractes laborals

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, una ampliació d’autorització de despesa de 16.028.188,78 euros per fer front als pagaments dels ajuts corresponents a l’aplicació de les Suspensions Temporals dels Contractes Laborals (STCT) i Reduccions de les jornades Laborals (RJL). Com ja s’ha explicat, l’aplicació d’aquesta mesura està suportada, en part, per una contribució de l’Estat que es complementa amb el pagament de la pròpia empresa per garantir al treballador com a mínim un salari de 1.083 euros.

Tal i com ha destacat el titular de la cartera, aquests diners fan referència als ajut ja pagats als assalariats i als treballadors per compte propi del mes de juny, així com també la previsió per als mesos de juliol, agost i setembre.

El ministre Gallardo, a més, també ha actualitzat les xifres de sol·licituds per adherir-se tant a la STCT com a la RJL. En aquest sentit, ha destacat la “davallada significativa” de peticions el darrer mes. En total, ha destacat, s’han demanat 17.726 peticions des del mes d’abril, el 97,5% de les quals s’han resolt favorablement. El sector que més sol·licituds acumula és el de la restauració i serveis personals.

Tendència a la baixa del nombre de persones en recerca de feina al Servei d’Ocupació

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca de feina a finals de juliol és de 1.061 persones, el que representa un nou descens, del 27,12%, respecte al mes de juny quan la xifra era de 1.456. Així ho ha explicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa que ha exposat en roda de premsa les darreres dades actualitzades i que ha emfatitzat que la xifra es manté a la baixa per segon mes consecutiu.

En aquesta línia, Gallardo ha afirmat que la voluntat del Govern es continuar treballant per mantenir aquesta xifra a la baixa, desenvolupant polítiques que donin resposta a les persones que es trobin en situació de desocupació.

Precisament en aquesta línia, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha ressaltat que durant el mes de juliol s’han fet 137 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació: 51 en empreses i 86 pel Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social. Unes dades que representen un increment exponencial respecta als mesos anteriors.