El Govern destina 875.500 euros a l’encunyació de monedes del 2021

El Govern ha adjudicat per un import de 875.591 euros els treballs corresponents a l’emissió de monedes d’euros del 2021. Aquests treballs consistiran en l’encunyació, confecció, transport, recepció, tractament, custòdia i distribució de les monedes.

La quantitat més important de la partida és per a la Moneda de París, que serà l’encarregada d’encunyar els euros, per un import de 576.431 euros. Posteriorment, altres tres empreses rebran la resta de la partida per dur a terme la resta de treballs. Així LADA snc di Maniglio Paolo & C rebrà 223.440 euros; Loomis Schweiz AG, 50.105 i Seguretat i Serveis SAU 25.615 euros, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).