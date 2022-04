El Govern destina 8.000 euros als ajuts per a la mobilitat d’investigadors

El Govern ha aprovat els ajuts per a la mobilitat dels investigadors per enguany. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha apuntat que l’objectiu de la convocatòria és incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora del país per millorar-ne les competències, a la vegada que es promociona la difusió dels resultats de la seva recerca i s’enforteixin les relacions amb altres institucions internacionals.

Les ajudes es divideixen en dues modalitats: per a estades breus de recerca en centres d’R+D, empreses i centres de suport a la recerca, d’una banda, i per a la participació en congressos científics presencials o virtuals – ja sigui per participar-hi activament o per formar part del comitè científic– per l’altra. L’estada o la participació en el congrés s’ha de situar temporalment entre el 16 de juliol 2021 i el 31 de desembre del 2022.

Els candidats han de tenir la nacionalitat andorrana, residir legalment al Principat des de fa com a mínim 5 anys consecutius o residir-hi i desenvolupar-hi un doctorat a ple temps. Per accedir-hi hauran de demostrar que són investigadors o professors universitaris independents o vinculats a una institució de recerca o empresa, o bé que són investigadors en formació i estan matriculats en un programa de doctorat oficial i reconegut a Andorra.

El termini per presentar la sol·licitud comença el 14 d’abril i acaba el 8 de juliol d’enguany. La partida pressupostària global d’aquesta convocatòria és de 8.000 euros i es pot distribuir lliurement entre les dues modalitats.