El Govern decreta tres dies de dol nacional per la mort de Valéry Giscard d’Estaing

El Govern declara tres dies de dol nacional amb motiu de la defunció de qui fou copríncep d’Andorra, Valéry Giscard d’Estaing. El cap de Govern, Xavier Espot, trametrà una carta a la família expressant les mostres de condol i ha manifestat el seu respecte i agraïment pel servei al Principat que va fer el copríncep Giscard d’Estaing entre 1974 i 1981. Unes mostres de condol en nom també de la resta de l’Executiu i de tot el poble andorrà. De la mateixa manera, el ministeri d’Afers Exteriors trametrà una nota verbal a l’Ambaixada de la República Francesa.

Valéry Giscard d’Estaing ha mort aquest dimecres als 94 anys. Va ser copríncep d’Andorra i president de França durant 7 anys i, a banda, va ostentar altres càrrecs de gran responsabilitat política com el de ministre de Finances. Com a Copríncep, va visitar el Principat el 19 d’octubre de 1978, on va fer un discurs a la plaça Príncep Benlloch.

El dol nacional s’inicia aquesta mitjanit i durarà tres dies –divendres, dissabte i diumenge–. A banda, s’ha habilitat un llibre de condolences a la planta baixa de l’Edifici Administratiu de Govern perquè tothom qui ho vulgui pugui deixar-hi un missatge. Estarà disponible demà des de les 8 fins a les 17 hores de la tarda.