El Govern decreta que el salari mínim interprofessional per al 2025 es fixi en, almenys, 1.431 euros

Increment garantit del salari mínim, almenys, a 1.431 euros per al 2025 (iStock)

El salari mínim horari interprofessional s’incrementarà amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2025, amb el doble del percentatge en què es fixi l’índex general de preus de consum (IPC) de l’any 2024, que es publicarà el mes de gener de 2025. Així ho estableix el Decret que aquest dimecres ha acordat el Consell de Ministres, en la seva sessió setmanal.

En conseqüència, una vegada es conegui la dada definitiva de l’IPC, el Govern fixarà per decret l’import exacte del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2025. No obstant això, si l’increment de l’IPC de l’any 2024 fos inferior al 2%, el salari mínim horari interprofessional augmentarà, a partir del dia 1 de gener de 2025, un 4%. Això significa que aquest salari mínim serà almenys de 1.431 euros.

El Govern oficialitza, doncs, la voluntat avançada aquest dimarts al si del Consell Econòmic i Social (CES) i que expressa la voluntat del Govern d’apujar el salari mínim més enllà de l’IPC amb l’objectiu d’anar adaptant-lo al cost de la vida i avançar cap al compromís de situar-lo a mitjà termini al voltant del 60% del salari mitjà.