En la seva compareixença de premsa, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat la importància de reforçar les mesures de prevenció i control, adoptant mesures excepcionals amb l’objectiu d’evitar més contagis a Andorra. Per aquest motiu, ha anunciat que avui mateix ha entrat en vigor un nou Decret que estableix l’obligació a nacionals i residents que retornin a Andorra de quedar-se confinats al seu domicili durant un període de quinze dies naturals. De fet, el titular de Salut ha recordat que aquesta mesura preventiva ja s’estava aplicant actualment, d’acord amb els criteris sanitaris, tot i que fins ara no s’havia estipulat per Decret.

Les persones retornades al país després d’haver estat a l’estranger han de notificar aquest fet per via telemàtica al Ministeri de Salut. Precisament, i per tal de donar resposta a la situació dels treballadors que són objecte de l’aïllament domiciliari, els ciutadans retornats que no puguin exercir la seva feina a causa d’estar aïllats, rebran la prestació de malaltia de la CASS i així tindran la baixa mèdica coberta.

Amb tot, són excepció d’aquesta mesura les persones que es desplacen al Principat per treballar en serveis essencials, com ara professionals sanitaris. Per a aquests casos des del Ministeri de Salut s’han establert uns mecanismes de control alternatius.

Aquest requeriment s’emmarca dins del protocol d’actuació davant de possibles casos de coronavirus i és efectiu durant els dies d’emergència sanitària. Un cop més, el ministre ha recordat que el telèfon d’emergències consulars és el +376 324292 i que també hi ha el correu consular@govern.ad per adreçar-hi consultes en aquest sentit.