El Govern decreta els sectors que podran acollir-se a STCT i RJL en la nova Llei òmnibus

La nova Llei 16/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 entra en vigor aquest divendres 1 de gener. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha recordat que el text “s’adapta a la nova situació de contenció sanitària i als seus efectes col·laterals sobre el teixit econòmic del Principat”. Així, ha continuat, “s’ha configurat per donar suport a totes les empreses –i els seus assalariats– que hagin vist la seva activitat directament o indirectament afectada per la pandèmia.

Així, el ministre Gallardo ha recordat que la Llei recull que sigui el Govern qui, en forma de Decret, determini les empreses que poden beneficiar-se d’aquestes mesures -suspensió temporal del contracte de treball i reducció de jornada laboral, entre d’altres- i també el període de vigència de la qualificació. Així doncs, el consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres aquest text.

El Decret estipula que les activitats econòmiques suspeses obligatòriament per decret de Govern són les següents: pubs i discoteques, parcs infantils – tan exteriors com interiors– i sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives.

Pel que fa a les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional competent en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia: bars i cafeteries, restaurants i altres establiments de menjars, transport urbà de passatgers i balnearis i activitats termals.

Finalment, la resta d’activitats que no estan incloses en els punts anteriors es consideren com a activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics.

Paral·lelament, el Decret aprovat avui pel Govern també estipula que, excepcionalment, les empreses que tinguin com a activitat principal les activitats econòmiques d’estació d’esquí i de botigues de lloguer de material d’esquí poden posar en suspensió temporal dels contractes de treball o en reducció de la jornada laboral als seus assalariats que hagin estat donats d’alta a la CASS amb posterioritat al 30 de setembre del 2020, sempre que els contractes de treball siguin per temporada i no tinguin una durada superior als 5 mesos.