El Govern de la Seu visita Municipalia per a millorar els serveis

Delegació de l’Ajuntament de la Seu a Municipalia (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, els tinents d’alcalde d’Urbanisme i Medi Ambient, i de Promoció Econòmica, David Servat i Gemma Tó, respectivament, el regidor de Via Pública i Serveis Municipals, Toni Nadal, i el regidor adjunt a Promoció Econòmica, Jordi Mas, han visitat aquest matí de dimecres Municipalia, la fira internacional d’equipaments i serveis municipals que se celebra aquesta setmana a Lleida.

La visita ha servit per a mantenir entrevistes amb diversos proveïdors presents en aquesta fira i prendre nota sobre mobiliari urbà i altres elements per a la ciutat. Alhora s’han demanat pressupostos per a poder fer algun tipus d’inversió en maquinària necessària, entre d’altres, per a poder planificar les inversions necessàries amb l’objectiu de millorar la via pública i els serveis municipals.

Joan Barrera ha qualificat la visita a Municipalia de “molt profitosa, ja que a més a més, amb la Diputació de Lleida hem buscat diferents línies d’ajuts i subvencions per tal que l’Ajuntament de la Seu s’hi pugui acollir”.