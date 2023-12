El Govern de la Seu i la CUP arriben a un acord per a tirar endavant el pressupost 2024

A l’esquerra, Bernat Lavaquiol i Núria Valls de la CUP i l’alcalde Joan Barrera i la tinent d’alcalde Gemma Tó (Aj. la Seu)

Aquesta tarda de divendres s’ha signat un pacte entre l’equip de govern de l’Ajuntament, conformat pel grup municipal de Compromís X la Seu, i el grup municipal de la CUP la Seu per a tirar endavant el pressupost municipal per a l’exercici de 2024.

La presentació d’aquest pacte ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, el portaveu del grup municipal de la CUP la Seu, Bernat Lavaquiol, la tinent d’alcalde de l’Àrea de Finances, Gemma Tó i la regidora de la CUP, Núria Valls. Val a dir que Tó i Valls han estat les regidores que han rubricat aquest acord per al pressupost 2024.

Barrera ha manifestat al respecte que “després de converses amb tots els grups municipals, s’ha posat de manifest un terreny de sensibilitat comuna amb la CUP, especialment en l’accent social, que permetrà tirar endavant un nou pressupost molt bo per a la Seu l’any 2024 que ha d’obrir una etapa d’il·lusió”. L’alcalde urgellenc ha afegit al respecte que “volem agrair l’actitud oberta i constructiva de la CUP i, en especial dels seus regidors, per a arribar a l’acord d’aquest pressupost”.

Per la seva part, Bernat Lavaquiol ha remarcat que “malgrat ser només dues regidores hem pogut incidir en aquest pressupost municipal amb diverses prioritats com són la residència de la gent gran, perquè pugui ser de gestió municipal, poder incorporar l’Hospital de la Seu a l’Institut Català de la Salut i, en cas que el CatSalut no permeti que hi entri, treballarem per a crear una empresa pública al Pirineu i, així, evitar al mínim els desplaçaments a Lleida o a Barcelona”.

El portaveu de la CUP la Seu ha remarcat també que valoren “positivament” la partida de 500.000 euros per a habitatge públic. “Mai abans hi havia hagut una partida d’aquest import per a habitatge públic”. Lavaquiol també ha ressaltat la important aposta per a l’atenció a la salut mental, sobretot en el jovent, “qüestió que hem anat posant damunt la taula, aconseguint incorporar un servei d’atenció psicològica gratuït, acompanyat per educadors de carrer”.

Lavaquiol ha reblat respecte a aquest pressupost que “no són els nostres pressupostos, però creiem que suposen un canvi positiu per a la Seu d’Urgell. Amb el poc pes que té la CUP hem intentat rendibilitzar al màxim els nostres vots i estem satisfets de la línia que s’ha compromès el Govern municipal de l’Ajuntament. Ens comprometem tant amb l’equip de Govern de l’Ajuntament com amb la gent de la Seu a seguir amb aquesta comissió de seguiment del pacte per a continuar treballant perquè tot això s’acompleixi, poder-ho ampliar i, així, poder millorar les condicions de vida dels urgellencs i de les urgellenques”.





Tres grans eixos

Aquest nou pressupost enceta una nova etapa a la ciutat que permetrà avançar en el tres grans eixos que són:

Dignificació general de l’espai públic i l’aposta pel Centre Històric i Castellciutat.

Accent molt decidit pel temes socials amb especial èmfasi per la residència, l’habitatge i la joventut.

La reactivació econòmica.

En relació amb el primer eix, que és la dignificació de l’espai públic i l’aposta pel Centre Històric i Castellciutat, el pressupost conté unes partides que es detallen:

Reforç de tot el servei de neteja amb l’ampliació de personal i adquisició de maquinària (350.000 euros). Millora del carrer Major amb una millora dels porxos i la seva il·luminació (170.000 euros). Inversió històrica a Castellciutat per a la reforma d’un carrer de Ciutat i el parc del Rastillo (250.000 euros). Millora de la via pública i de l’enjardinament general (270.000 euros). Colideratge amb Andorra per a la declaració de la Catedral i el romànic andorrà com a Patrimoni de la Humanitat.

En relació al segon eix que fa referència a les necessitats socials de la població, cal destacar:

Aposta decidida per a la construcció d’una nova residència per a la Gent Gran a la Seu, davant del barri de Santa Magdalena. Després de molts anys, la política d’habitatge torna a ser una prioritat clara. Es destinaran 500.000 euros per a reforma i adquisició de nou habitatge a la Seu i Castellciutat per a fer un parc d’habitatge públic. La joventut torna a ser protagonista de les polítiques públiques i en aquesta línia el pressupost recull una partida per a contractar 2 educadors de carrer, atenció formativa en la seva transició laboral i habitatge per a facilitar l’emancipació dels joves a través de la reforma de l’edifici de Cal Pensament.

Per últim, en relació al tercer eix de reactivació econòmica de la Seu, les partides són de dedicades a:

Es concreta l’aportació de la Generalitat i la Diputació de Lleida, ara sí, per a fer possible la construcció de l’INEFC (10.000.000 euros). Es fa una gran aposta pel centre urbà de la ciutat (500.000 euros) per a facilitar la inversió dels privats amb més activitat econòmica i fer de la Seu una ciutat més atractiva amb un urbanisme més pacífic. Contractació d’un tècnic de comerç per a donar suport a modernitzar aquest sector amb la voluntat de creació de l’oficina de reactivació econòmica per a donar suport a empresaris i emprenedors.

El ple per a aprovar el pressupost municipal per a l’any 2024 tindrà lloc el pròxim dijous, 28 de desembre, a les set del vespre.