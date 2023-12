El Govern de la Seu ha d’ajornar el debat del pressupost 2024

Un ple de l’Ajuntament de la Seu (RàdioSeu / arxiu)

L’alcalde la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha hagut d’ajornat l’aprovació del pressupost municipal per al 2024 després que els grups de Junts per la Seu i Esquerra “hàgim constatat que el document que s’havia de sotmetre a votació no era el que havia estat lliurat als grups municipals i que la CUP s’hagi sumat a la petició de posposar el ple” per a la setmana vinent.

El portaveu del grup municipal de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha manifestat que “el pressupost és l’eina més important de l’Ajuntament per a fer política i el plenari d’aprovació del pressupost, el més important de l’any”. “Que el Govern municipal sotmeti a votació un pressupost que dos grup municipals no coneixem en detall perquè és diferent al que es va lliurar en comissió informativa és una mala praxi i una vulneració dels nostres drets com a regidors, per un principi de transparència”, ha manifestat Fàbrega.

En aquest punt, Junts per la Seu ha demanat a Barrera que s’ajornès el plenari, lliurès la nova versió del pressupost als grups per a estudiar-lo i tornés a convocar un ple per al debat i l’aprovació dels comptes. La petició s’ha fet extensiva al grup de la CUP, grup que havia anunciat el seu suport fa uns dies a l’aprovació del pressupost 2024.

En un primer moment, “l’alcalde Barrera ha intentat tirar endavant amb la votació del nou pressupost, tot i no haver lliurat la documentació a Junts i ERC, però ha reculat i anunciat que el document que finalment se sotmetria a votació és el que es va entregar als grups municipals en la comissió informativa”, assenyalen des de Junts.

Una vegada la tinent d’alcalde, Gemma Tó, ha realitzat la defensa de la proposta de pressupost per al 2024 ha estat el torn del posicionament del grup municipal de la CUP i ha manifestat la necessitat de donar accés a la informació a la resta de grups de l’oposició, tot demanant a l’alcalde Barrera que posposes el plenari per la setmana següent.

En aquest punt, “quan el Govern ha constatat que estava en minoria, l’alcalde ha anunciat que el punt d’aprovació de pressupostos quedava sobre la taula per a un proper plenari, així com també l’aprovació de la plantilla orgànica per al 2024, lligada als pressupostos”, indiquen des de la formació nacionalista.

Tant des de Junts per la Seu, com des d’ERC, s’ha agraït a la CUP que se sumés a la petició de transparència i accés a la informació.

El plenari per al debat i aprovació, si s’escau, dels pressupostos tindrà lloc el proper dijous 4 de gener a les 19 hores, un cop s’entregui la documentació correcta a la resta de grups municipals.