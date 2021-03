El Govern d’Andorra i Andbank presenta “Elite Excellence Andorra “

Andbank i el govern d’Andorra, han fet pública la presentació de l’Elite Excellence Andorra. Una entitat sense ànim de lucre, que té com a objectius fomentar el luxe i l’excel·lència al Principat d’Andorra. L’acte ha estat presidit pel Ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Josep M. Cabanes, sots-director general Banca País d’Andbank i el Kevin de Ribes, director de màrqueting de la Federació Espanyola del Luxe i director del projecte Andorra.

Entre els convidats també han estat presents la Ministra de Turisme, Veronica Canals, el representant de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, Nicolás el Busto, i diferents representants dels comuns. També ha assistit Sandra Andújar, directora d’Elite Excellence- Federació Espanyola del Luxe i diverses de les personalitats empresarials i socials més rellevants de país. Durant la presentació s’ha destacat la importància de fer una tasca conjunta entre l’àmbit públic-privat amb la finalitat de convertir Andorra en una destinació turística d’excel·lència.

Des de l’Elite Excellence s’impulsaran diferents iniciatives com ara fomentar l’atractiu del país, atreure firmes de luxe, buscar sinergies, activar accions que enriqueixin les experiències del consumidor i que aquest trobi a Andorra un lloc únic on satisfer, no només la seva apetència per l’esport i la naturalesa, sinó també un indret per a les seves compres i per gaudir del luxe.

El Govern ha presentat el seu suport a la iniciativa i es treballarà de manera conjunta per enfocar els esforços en la mateixa direcció, així com amb les diferents institucions del país. Kevin de Ribes ha agraït la implicació des del primer moment d’Andbank i ha destacat que considera que “el Principat té els suficients ingredients per convertir-se en el punt de referència d’aquest marc al Pirineu”. I ha afegit que “És un país que ja té molts agents del sector de luxe i que amb coordinació i cooperació, pot arribar a ser un Mònaco entre muntanyes. Andorra encara és un estat per explorar, per a molts visitants i inversors. Potenciant la imatge de país i la seva excel·lència podrem aconseguir, que el seu atractiu sigui encara més gran”.