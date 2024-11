El Govern d’Andorra felicitarà al president Trump quan, aquest, sigui investit en el càrrec

La Casa Blanca, a Washington (Unsplash)

Davant d’algunes informacions aparegudes, l’Executiu ha volgut aclarir que la pràctica general del Govern basada en els costums internacionals consisteix a felicitar els alts mandataris públics electes quan prenen possessió del càrrec. Aquest va ser el cas de les passades eleccions als Estats Units on el cap de Govern va felicitar el president Joe Biden el 21 de gener de 2021, un cop va prendre possessió del càrrec.

En general aquests tipus de comunicacions es vehiculen pels canals diplomàtics i no via xarxes socials o altres tot i que aquestes vies estan sent cada vegada més utilitzades sense que aquest fet pugui ser considerat per ell mateix una presa de posició per un candidat o altre. En qualsevol cas, els membres del Govern feliciten els seus homòlegs formalment sense entrar en valoracions altres que el manteniment de les bones relacions diplomàtiques i el respecte dels resultats d’unes eleccions amb garanties democràtiques que reflecteixen la voluntat dels electors.

En el cas dels Estats Units, tant el president com el vicepresident seran investits en el càrrec el proper 20 de gener de 2025 moment on es transmetrà la felicitació oficial del Govern d’Andorra.